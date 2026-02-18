Netflix se sumerge en las artes marciales mixtas con su primer evento de MMA en vivo, encabezado por una esperada pelea entre las pioneras Ronda Rousey y Gina Carano el 16 de mayo en el Intuit Dome en Inglewood, California.

El anuncio, realizado el 17 de febrero de 2026 por Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de deportes de combate de Jake Paul, y Netflix, marca una importante expansión para el gigante del streaming, más allá de sus anteriores proyectos de boxeo, como el combate entre Jake Paul y Mike Tyson. La cartelera se transmitirá exclusivamente en vivo por Netflix a nivel mundial, sin necesidad de pago por evento para los suscriptores.

Rousey (12-2, 9 sumisiones, 3 KOs), excampeona de peso gallo femenino de la UFC y medallista olímpica de judo, regresa tras casi 10 años de retiro de las MMA. Su última pelea profesional fue una derrota ante Amanda Nunes en diciembre de 2016. Carano (7-1, 1 sumisión, 3 KOs), a menudo reconocida como una de las primeras estrellas de las MMA femeninas gracias a sus combates en Strikeforce, no ha competido profesionalmente desde 2009, pero se ha mantenido activa entrenando y actuando.

El combate se disputará en peso pluma (145 libras) a cinco asaltos de cinco minutos en una jaula hexagonal. Ambas peleadoras, de 39 años (Rousey) y 43 (Carano), se renuevan específicamente para esta superpelea, considerada la más importante en la historia de los deportes de combate femeninos.

"He esperado tanto tiempo para anunciar esto: Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la mayor superpelea en la historia de los deportes de combate femeninos", declaró Rousey. "Nos asociamos con MVP, la promotora que prioriza a las luchadoras, y con Netflix, la plataforma de streaming más grande e impresionante del planeta. Esto es para todos los fans de las MMA, pasados, presentes y futuros".

Carano coincidió con el sentimiento, señalando que Rousey la consideró la única oponente que merecía una remontada. El enfrentamiento, a menudo discutido como un "¿qué hubiera pasado si...?" desde mediados de la década de 2010, llega más de una década después de que ambas estuvieran en su mejor momento.

Este evento es la cartelera inaugural de MMA de MVP, tras sus éxitos en el boxeo. Se anunciarán más peleas preliminares en las próximas semanas. Las entradas salen a la venta el 5 de marzo a través de Ticketmaster, con registro de preventa ya disponible. Se ha programado una conferencia de prensa para el 5 de marzo en el Intuit Dome, conducida por el periodista de deportes de combate Ariel Helwani.

Netflix promocionó la pelea agresivamente en redes sociales el 17 de febrero con un video que decía: "Dos leyendas de las MMA llegan a Netflix. RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO el sábado 16 de mayo EN VIVO solo en Netflix #RouseyCarano". Las reacciones de los fans fueron explosivas en todas las plataformas, con entusiasmo por el histórico enfrentamiento combinado con escepticismo sobre la oxidación del ring —la ausencia de 17 años de Carano y la década de Rousey— y debates sobre la competitividad.

Algunos fans lo calificaron de "un viaje salvaje" y "una pelea de ensueño", mientras que otros bromearon diciendo que "llegó 10 años tarde" o cuestionaron los resultados. El anuncio también llamó la atención sobre la controvertida salida de Carano de "The Mandalorian" en 2021, y los titulares destacaron la decisión de Netflix como una "descancelación" efectiva para la actriz y luchadora.

El Intuit Dome, sede de Los Angeles Clippers de la NBA, ofrece un recinto moderno para el evento. La oferta deportiva en vivo de Netflix sigue creciendo, aprovechando la masiva audiencia de eventos de combate anteriores.

No se han publicado detalles de la cartelera preliminar ni requisitos de transmisión adicionales, salvo la suscripción estándar a Netflix. La pelea se transmitirá en vivo el 16 de mayo; la fecha se confirmará más adelante.

Esta cartelera histórica posiciona a Netflix como un jugador en la transmisión de MMA en vivo, preparando potencialmente el escenario para más eventos si la audiencia demuestra ser fuerte.