Sean "Diddy" Combs y su hijo Christian Combs llegaron a un acuerdo con el bufete de abogados Summa LLP luego de una disputa por honorarios legales impagos relacionados con una demanda por agresión sexual.

Según documentos judiciales obtenidos por TMZ , el bufete representó a la pareja en la defensa de Christian Combs en una demanda interpuesta por Grace O'Marcaigh. Summa LLP alegó que no se le había pagado por más de 100 horas de trabajo de abogado y 90 horas de asistente legal. Los documentos judiciales indican que la pareja supuestamente adeudaba al menos $53,688.35.

Los términos específicos del acuerdo no se han hecho públicos.

Honorarios legales vinculados a demanda por asalto a yate

Gran parte del trabajo del bufete se centró en la defensa de Christian en un caso interpuesto por O'Marcaigh. Esta alegó que Christian intentó obligarla a practicarle sexo oral mientras trabajaba como camarera en un yate que él alquiló en 2022. También afirmó que Diddy fomentó un ambiente de anarquía a bordo del barco.

En respuesta a las acusaciones, Diddy negó haber actuado mal y solicitó la desestimación del caso en una carta el año pasado.

Escribió: "Se alega incorrectamente que alquilé el yate donde ocurrió el supuesto asalto... No soy ni el firmante ni parte del... Acuerdo de fletamento", según el documento.

La disputa legal se desató mientras Diddy enfrentaba procesos penales federales separados. Fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y actualmente cumple una condena de más de cuatro años en una prisión federal.

Los hijos de Sean "Diddy" Combs aparecen en una docuserie

Mientras tanto, Christian y su hermano Justin son el protagonista de una docuserie que será lanzada por Zeus Network.

Se espera que la serie narre su perspectiva mientras su padre enfrentaba una acusación y un juicio federales.

En las imágenes promocionales, se muestra a los hermanos reaccionando a la cobertura televisada de los procedimientos, con frases audaces que aparecen en la pantalla, entre ellas "El ascenso", "La familia", "El dolor", "La lealtad", "La traición" y "Las mentiras".

El director ejecutivo de Zeus, Lemuel Plummer, aclaró el propósito del proyecto en una declaración publicada en línea, escribiendo, según THR : "Para ser claros, este documental trata de darle a Justin y Christian la oportunidad de compartir su historia personal", y agregó: "No estamos aquí para respaldar a Diddy ni a nadie más".

La plataforma describió su función como brindar a las personas la oportunidad de compartir sus experiencias.