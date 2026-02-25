Sharon Osbourne está deshaciéndose de la casa de Los Ángeles que compartía con su marido y parece estar cambiando una propiedad extensa por un departamento más pequeño en la ciudad mientras divide su tiempo entre Estados Unidos y Gran Bretaña luego de la muerte de Ozzy Osbourne.

Te recomendamos: Se revela la causa de la muerte de Ozzy Osbourne mientras su hijo Jack se derrumba en una transmisión en vivo

Esta semana se vieron camiones de mudanzas y pilas de cajas de cartón afuera de la propiedad de 17,5 millones de dólares mientras los transportistas cargaban muebles y otros artículos, según muestran fotos obtenidas por The US Sun.

Ozzy, el líder de Black Sabbath durante mucho tiempo, murió en julio de 2025 a los 76 años después de una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson.

Una persona familiarizada con la situación dijo que Sharon, de 73 años, está buscando una residencia más manejable en Los Ángeles para usar cuando visita a su familia.

"Sharon ya no necesita una casa tan grande en Los Ángeles y, en su lugar, planea comprar un apartamento más pequeño cerca para poder estar cerca de sus nietos cuando esté en la ciudad para verlos", dijo la fuente.

La misma persona agregó: "Divide su tiempo entre California y el Reino Unido, pero viaja constantemente de ida y vuelta. Le encanta estar cerca de sus nietos, pero Inglaterra es su hogar".

Sharon ha mantenido su residencia principal en Welders House, la casa georgiana de la pareja, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Buckinghamshire, donde está enterrado su esposo. Ella y Ozzy llevaban 43 años casados y eran padres de tres hijos: sus hijas Aimee y Kelly, y su hijo Jack.

El duelo, la familia y una nueva rutina

Los familiares y amigos dicen que Sharon ha tenido días buenos y malos mientras se adapta a la vida sin su marido.

En una entrevista de octubre con Rolling Stone , Jack describió la recuperación de su madre como desigual, diciendo: "Está bien, pero no está bien. Tiene altibajos", y agregó: "Simplemente está tratando de descubrir hacia dónde ir desde aquí, cómo navegar, cuál es la nueva norma, cuál es la nueva línea de base, '¿Qué hago sin mi persona?'"

También señaló: "Pero ella tiene mucho amor y apoyo a su alrededor".

Sharon habló públicamente por primera vez después de la muerte de su esposo en septiembre, publicando en línea para agradecer a los fanáticos por sus condolencias.

"Todavía me cuesta encontrar las palabras para expresar lo agradecida que estoy por el enorme amor y apoyo que me han demostrado en las redes sociales", escribió.

"Los amo a todos y les agradezco profundamente la enorme cantidad de amor que continúan enviándome", concluyó.

Los allegados a Osbourne dicen que el nuevo apartamento de Los Ángeles le servirá como base cuando visite a sus hijos y sus cinco nietos.

Jack tiene tres hijas, Pearl Clementine, Andy Rose y Minnie Theodora, con su ex esposa Lisa Stelly, y una hija, Maple Artemis, con su esposa, Aree Gearhart, quien, según se informa, está esperando un segundo hijo.

Kelly tiene un hijo, Sidney, con su prometido, Sid Wilson.