El supergrupo de K-pop BLACKPINK ha hecho historia al convertirse en el primer artista (y el primer canal oficial de artista) en superar los 100 millones de suscriptores en YouTube, consolidando su estatus como potencia digital global.

El hito se alcanzó aproximadamente a las 19:31 KST del viernes 20 de febrero de 2026, según los anuncios oficiales de YG Entertainment y YouTube. El canal del grupo, lanzado el 28 de junio de 2016, logró la hazaña en tan solo nueve años y ocho meses, superando a todos los demás músicos y artistas musicales de la plataforma.

Para conmemorar este logro, YouTube otorgó a BLACKPINK un Premio Diamante Rojo a la Creadora, un reconocimiento especial creado para esta cifra sin precedentes de suscriptores. La plataforma destacó el enorme alcance del grupo en una publicación de blog, señalando que BLACKPINK obtuvo más de 3.300 millones de visualizaciones solo en los últimos 12 meses, con países entre los que destacan Corea (más de 277 millones de visualizaciones), India (más de 223 millones), Indonesia (más de 218 millones), México (más de 182 millones), Estados Unidos (más de 180 millones) y Brasil (más de 168 millones).

El canal cuenta con nueve videos en el Club de los Mil Millones de Vistas de YouTube, liderados por éxitos como "DDU-DU DDU-DU" (más de 2.500 millones de vistas), "How You Like That", "Kill This Love" y otros. En total, el contenido de BLACKPINK ha acumulado más de 41.100 millones de vistas en aproximadamente 50 videos que superan los 100 millones de vistas cada uno. El Libro Guinness de los Récords los reconoció previamente como la banda más vista en YouTube, título que aún ostentan.

La cuenta oficial de Instagram de BLACKPINK celebró el momento con varias publicaciones, incluyendo una que decía "BLACKPINK ALCANZA LOS 100 MILLONES DE SUSCRIPTORES EN YOUTUBE" junto con hashtags como #BLACKPINK, #블랙핑크, #100MILLONES y #YOUTUBE. Los fans, conocidos como BLINKs, inundaron los comentarios con felicitaciones, muchos calificándolo de "gran demostración" y elogiando al cuarteto (Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa) por abrir camino en el dominio global del K-pop.

Este logro llega en un momento crucial para el grupo. BLACKPINK se prepara para su tercer miniálbum, "DEADLINE", cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026, lo que marca su primer regreso como grupo completo en varios años, tras sus actividades individuales en solitario y el enfoque de las integrantes en proyectos personales. Este momento ha generado entusiasmo entre los fans, quienes ven el aumento de suscriptores como un impulso para su nueva música.

YouTube destacó el papel de BLACKPINK en el ecosistema de creadores de la plataforma, destacando este hito como el primero para un Canal Oficial de Artista, una designación para páginas de artistas verificadas que recopilan videos musicales, presentaciones en vivo y contenido entre bastidores. Ningún otro artista musical, incluyendo artistas occidentales de renombre como Ed Sheeran, Taylor Swift o Justin Bieber, o grupos de K-pop como BTS (que se encuentra significativamente por detrás en el número de suscriptores en sus canales oficiales), ha alcanzado este umbral.

El atractivo global del grupo reside en su música innovadora, que combina hip-hop, EDM y pop, sus carismáticas actuaciones y su estratégica interacción en redes sociales. El éxito de BLACKPINK en YouTube refleja su dominio general: giras de conciertos que rompen récords como el "Born Pink World Tour", cifras de streaming masivas en plataformas como Spotify y YouTube Music, y éxitos individuales: Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo acumulan miles de millones de reproducciones y reproducciones en sus canciones en solitario.

Los analistas de la industria consideran el hito de los 100 millones como un testimonio de la evolución del K-pop hasta convertirse en una fuerza dominante en el entretenimiento global. El canal de BLACKPINK se ha posicionado consistentemente como el más suscrito entre los artistas musicales, ocupando el primer puesto en varias clasificaciones de 2026 con una amplia ventaja sobre la competencia. Su estrategia de contenido —videos musicales de alta producción, prácticas de baile, reality shows como "BLACKPINK Diaries" e interacciones con los fans— ha mantenido una alta participación incluso durante los periodos de pausa.

Las reacciones de los fans se multiplicaron en redes sociales. En r/BlackPink de Reddit, los usuarios la aclamaron como "la primera artista del mundo en lograr esta hazaña", mientras que las publicaciones en Instagram y Threads expresaron su orgullo por la influencia del grupo. Los BLINK de todo el mundo reconocieron el apoyo colectivo, con comentarios como "100 millones de BLINK ❤️" y "¡Lo logramos!".

YG Entertainment expresó su gratitud a los fans mediante comunicados, destacando cómo la lealtad de BLINK impulsó el disco. La agencia destacó la trayectoria del grupo desde su debut en 2016 hasta convertirse en íconos mundiales, con YouTube como plataforma clave para conectar con el público.

Mientras BLACKPINK se prepara para "DEADLINE" y posibles anuncios de giras mundiales, este récord de suscriptores refuerza su inigualable presencia digital. Además, establece un nuevo hito para los artistas en la era del streaming, donde las comunidades de fans impulsan un crecimiento sin precedentes.

Con el premio Red Diamond en la mano y 100 millones de seguidores, el canal de BLACKPINK continúa creciendo, lo que demuestra que su reinado en el espacio digital no muestra signos de desaceleración.