El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que 47.635 documentos relacionados con Jeffrey Epstein han sido retirados de la red para su revisión, lo que plantea nuevas preguntas sobre la transparencia que rodea al extenso archivo de archivos vinculados al fallecido financista y traficante sexual convicto.

El Departamento de Justicia confirmó al Wall Street Journal que los archivos fueron retirados del acceso público como parte de un proceso de revisión interna. Las autoridades afirman que se están examinando los registros para detectar posibles censuras, protecciones legales y material sensible antes de volver a publicarlos en línea. Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron que 47,635 documentos fueron retirados de la red para una revisión adicional tras identificarse la discrepancia. La agencia indicó que la retirada no tenía como objetivo ocultar información, sino garantizar que los documentos con material sensible estuvieran correctamente censurados.

Algunos de los archivos incluyen, según se informa, resúmenes de entrevistas del FBI, conocidos como "formularios 302", que documentan declaraciones de testigos y notas de investigación. Según informes sobre la publicación de los documentos, se había publicado un resumen de la entrevista de una mujer que alegó abusos por parte de Epstein, mientras que tres resúmenes adicionales de la misma testigo no se publicaron inicialmente.

El Departamento de Justicia afirma que el proceso de revisión tiene como objetivo corregir problemas como archivos mal etiquetados, documentos duplicados o materiales que puedan contener imágenes explícitas o información que identifique a las víctimas y que legalmente deban permanecer protegidas. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han sugerido que la omisión de ciertos archivos podría violar la ley de transparencia, mientras que funcionarios del Departamento de Justicia insisten en que la revisión es procesal y no implica proteger a figuras públicas de situaciones embarazosas.

La controversia surge de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, una ley aprobada por el Congreso en 2025 y firmada por el presidente Donald Trump que requiere que el fiscal general publique la mayoría de los registros gubernamentales relacionados con las investigaciones y procesamientos de Epstein.

Tras la aprobación de la ley, el Departamento de Justicia comenzó a divulgar grandes cantidades de registros recopilados de investigaciones federales, casos judiciales y pruebas relacionadas con Epstein y sus asociados. Solo en enero de 2026, las autoridades afirmaron que se publicaron en línea más de 3,5 millones de páginas de documentos como parte del cumplimiento de la ley por parte del gobierno.

Estos materiales incluyen notas de entrevistas del FBI, documentos judiciales, correos electrónicos, bitácoras de vuelo y otras pruebas vinculadas a las operaciones y el círculo social de Epstein. Los archivos abarcan investigaciones realizadas en Florida y Nueva York, el procesamiento de Ghislaine Maxwell , socia de Epstein, y las indagaciones sobre la muerte de Epstein bajo custodia federal. Sin embargo, los medios de comunicación que revisaron las publicaciones descubrieron que decenas de miles de archivos parecían estar desaparecidos o inaccesibles, lo que generó dudas sobre si el gobierno había cumplido plenamente con el mandato de transparencia.

Según se informa, los documentos en cuestión incluyen materiales que hacen referencia a acusaciones no verificadas que involucran a socios de Epstein y personas influyentes de su entorno. Las autoridades enfatizan que dichas notas de entrevistas no constituyen prueba de irregularidades y a menudo contienen afirmaciones que los investigadores no han confirmado. El Departamento de Justicia declaró al Wall Street Journal que los archivos serán restaurados al archivo público una vez finalizada la revisión. Mientras tanto, la agencia sostiene que millones de páginas de registros relacionados con Epstein siguen disponibles en línea como parte de la mayor divulgación de archivos de investigación relacionados con el caso.