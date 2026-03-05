Savannah Guthrie regresó a Nueva York y visitó brevemente el estudio de The Today Show por primera vez desde la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, un caso que ya se ha extendido a su quinta semana.

Según imágenes obtenidas por TMZ, la veterana periodista de televisión visitó el Estudio 1A del Rockefeller Center el jueves por la mañana, donde saludó al personal y al equipo de producción del programa matutino. El momento pareció emotivo, ya que Guthrie abrazó a sus colegas a través de las icónicas ventanas que dan a la calle y que se han convertido en un sello distintivo del programa.

Lo que dijo exactamente Guthrie durante el intercambio no fue audible en el video, pero la visita marcó su primera aparición pública relacionada con el programa desde que se alejó para concentrarse en su familia después del impactante incidente en Arizona.

Un portavoz de Today confirmó la visita y le dijo a TMZ que Guthrie quería agradecer personalmente a sus colegas por su apoyo.

"Savannah Guthrie pasó por el estudio esta mañana para estar con sus compañeros de Today y agradecerles", dijo el portavoz. "Si bien planea regresar al programa al aire, ahora mismo sigue centrada en apoyar a su familia y en ayudar a Nancy a regresar a casa".

❤️‍🩹 Savannah Guthrie has returned to the 'TODAY' show studio for the first time since her mom Nancy Guthrie was kidnapped from her bed in the middle of the night more than a month ago. pic.twitter.com/J2LTZiFibw — TMZ (@TMZ) March 5, 2026

No se ha anunciado un cronograma sobre cuándo Guthrie regresará a su papel detrás del escritorio de presentadora, aunque fuentes dijeron al medio que el equipo de Today la recibiría nuevamente cuando se sienta lista.

El caso que obligó a Guthrie a desaparecer repentinamente de la televisión comenzó el 1 de febrero, cuando su madre de 84 años, Nancy Guthrie, fue presuntamente secuestrada de su casa en Tucson, Arizona. Las autoridades afirman que Nancy fue dejada en su domicilio poco antes de las 10 p. m. del 31 de enero, después de cenar con la hermana de Guthrie, Annie, y su esposo, Tommaso Cioni.

Los investigadores creen que el secuestro ocurrió más tarde esa noche.

Las imágenes de vigilancia recuperadas de la cámara del timbre del Nido de Nancy muestran a un hombre enmascarado y con guantes acercándose a la puerta principal de la casa aproximadamente a la hora del secuestro. Según los investigadores, el individuo aparece armado en las imágenes.

El FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han estado analizando las pruebas reunidas en el lugar de los hechos, incluyendo varios pares de guantes que se enviaron para análisis de ADN. Las autoridades también han ejecutado varias órdenes de registro como parte de la investigación en curso, pero no se ha identificado públicamente a ningún sospechoso.

Previamente en la investigación, la familia Guthrie anunció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de Nancy. El FBI también ofreció una recompensa adicional de 100.000 dólares.

En los últimos días, Guthrie y su familia visitaron la casa de Tucson donde Nancy desapareció, colocaron flores amarillas en un monumento cerca del buzón y se abrazaron durante un momento emotivo capturado por las cámaras.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que continúan siguiendo todas las pistas con la esperanza de localizar a Nancy Guthrie e identificar al responsable de su desaparición.