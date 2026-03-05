Britney Spears fue arrestada brevemente el miércoles por la noche cerca de su casa en el condado de Ventura, California, después de que las autoridades sospecharan que la superestrella del pop conducía bajo la influencia del alcohol, según fuentes policiales.

Según TMZ , la cantante fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 hora local. Según los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura, revisados por el medio, Spears fue liberada posteriormente y ya no se encuentra bajo custodia.

Las autoridades no han publicado más detalles sobre la parada de tráfico ni han confirmado si Spears enfrentará cargos formales. Tampoco está claro qué llevó a los agentes a sospechar que estaba bajo los efectos del alcohol.

Los representantes de Spears no han respondido públicamente a las solicitudes de comentarios.

El presunto arresto se difundió rápidamente en Internet el jueves por la mañana, añadiendo otro momento inesperado a la vida de una de las figuras más vigiladas de la música pop.

Spears se convirtió en una de las estrellas pop más importantes del mundo tras el lanzamiento de " Baby One More Time" en 1998. Durante las dos décadas siguientes, forjó una carrera que incluye múltiples álbumes número 1, giras mundiales y residencias en Las Vegas. Sigue siendo una de las artistas musicales con más ventas de todos los tiempos.

En los últimos años, Spears ha vuelto a ser el centro de atención en gran parte debido a la batalla legal que puso fin a su tutela en 2021. El acuerdo judicial había controlado muchos aspectos de su vida durante más de 13 años y desencadenó el movimiento mundial #FreeBritney.

A pesar de los años de intensa atención de los medios, Spears rara vez ha sido arrestada.

La cantante enfrentó problemas legales durante el turbulento período que rodeó el inicio de su tutela. En 2007, fue acusada en relación con un atropello con fuga que involucró a un coche aparcado en Los Ángeles. Los cargos por delito menor fueron posteriormente desestimados después de que Spears llegara a un acuerdo con el otro conductor y cumpliera con los requisitos judiciales.

Desde entonces, la mayoría de las interacciones policiales que involucran al cantante se han limitado a controles de bienestar ocasionales provocados por la preocupación pública de los fanáticos después de publicaciones en las redes sociales.

Por ahora, el incidente del condado de Ventura parece estar en desarrollo. Las autoridades no han publicado un informe policial ni una foto policial, y aún no está claro si la fiscalía presentará cargos.

Spears no ha abordado públicamente el supuesto arresto.

A medida que surjan más detalles, el caso podría arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la parada de tráfico que colocó brevemente a una de las estrellas más reconocidas de la música pop nuevamente bajo custodia policial.