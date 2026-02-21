Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado el día de su 66.º cumpleaños , bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, una acusación con un nombre inusualmente técnico para un escándalo que ha permanecido durante mucho tiempo en el ámbito de lo sensacional.

La Policía de Thames Valley, siguiendo cuidadosamente las directrices nacionales, no lo nombró, limitándose a decir que los agentes habían arrestado a ·un hombre de unos sesenta años de Norfolk· y que estaban registrando domicilios en Berkshire y Norfolk. Más tarde ese mismo día, la policía anunció que el hombre había sido puesto en libertad bajo investigación y que los registros en Norfolk habían concluido.

Para los lectores de fuera de Gran Bretaña, una traducción rápida resulta útil: "mala conducta en el ejercicio de un cargo público" es el tipo de cargo que se encuentra en esa peculiar coincidencia británica entre el deber tradicional y la fuerza procesal moderna, a menudo invocada cuando alguien a quien se le ha confiado un poder público es sospechoso de abuso del mismo. Las normas sobre desacato al tribunal también son relevantes en este caso; una vez que un caso está "activo", los medios de comunicación no pueden publicar material que pueda perjudicar los procedimientos, razón por la cual la policía instó explícitamente a la cautela.

Sandringham, Silencio y un objetivo en movimiento

La supuesta reubicación de Andrés a la finca de Sandringham a principios de este mes, tras ser expulsado de la Logia Real de Windsor, ahora se percibe menos como una mudanza familiar y más como un retiro estratégico a una geografía de propiedad real. Sandringham es una ciudad privada, extensa e históricamente aislada, pero no es invisible; también es un nombre con peso en el imaginario británico, un lugar de tradición que ahora se utiliza como una especie de corral.

Tim Shipman, de The Spectator, transmitiendo lo que describió como un rumor palaciego, afirmó: "El Palacio está aterrorizado" por lo que podría suceder a continuación. Shipman añadió que quienes rodean la institución preferirían un resultado limpio y definitivo —"juzgado, condenado y enviado a prisión, o juzgado y absuelto"— porque la ambigüedad es lo que peor gestionan las monarquías.

Interesting Tim Shipman, writing for The Spectatator, suggests there are big fears that Andrew was leaking Military information being used as the useful idiot to bad actors. pic.twitter.com/FEob8WIfDX — Maddy keeping tuned (@maddyforcenow) February 20, 2026

Una fuente citada en el mismo informe sugirió la preocupación en Whitehall por la posibilidad de que los investigadores estén investigando más allá de las decisiones civiles o políticas, con el temor de una posible "dimensión militar" en cualquier prueba que surja. Francamente, esa es la clase de línea que sorprende a los observadores experimentados: tan vaga como para ser trascendental, tan específica como para aterrorizar a quienes se ganan la vida preocupándose.

La investigación policial y el control de daños de la Corona

Oficialmente, el mensaje es de calma procesal. En su declaración, el rey Carlos afirmó haberse enterado del arresto con profunda preocupación e insistió en que el asunto debe seguir un proceso completo, justo y adecuado ante las autoridades competentes. Añadió una frase diseñada para eclipsar los titulares: "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso".

A statement from a true leader. Thank you, Your Majesty, for standing firm in what is right and ensuring accountability. I can only imagine how difficult this must be for King Charles — navigating this moment both as a monarch and as a brother. pic.twitter.com/6TWbkb2he4 — Brittany Gadoury (@brittanygadoury) February 19, 2026

Es el sonido de un monarca poniendo distancia por escrito: apoyo a las autoridades, ausencia de afecto público para el acusado y un recordatorio de que la familia "continuará con nuestro deber y servicio". Entre bastidores, también indica algo más: Palacio entiende que este ya no es un problema que pueda gestionarse con concesiones discretas y miradas desviadas.

La sombra sobre todo esto sigue siendo Jeffrey Epstein . A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó millones de documentos relacionados con Epstein bajo un nuevo escrutinio, material que reavivó viejas preguntas sobre quién sabía qué, cuándo y qué acceso se compró. Andrew ha negado haber actuado mal, pero la negación no es un escudo contra una investigación policial, y un arresto, aunque no sea una acusación, cambia la física social al instante.