El hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith, Jaden Smith abandonó abruptamente una entrevista en la alfombra roja esta semana después de que le preguntaran sobre su conexión pasada con Kanye West, dejando a los periodistas y fanáticos atónitos. Todo ocurrió en el estreno de "Coulda Been Love 2" en Los Ángeles.

Durante un breve intercambio con un periodista de Complex, se le preguntó a Smith sobre su trabajo con el diseñador de zapatillas Steven Smith, quien anteriormente colaboró con West en la marca Yeezy.

"Veo que estás trabajando con Steven Smith, quien diseñó con Ye. ¿Qué están tramando?", preguntó el periodista.

Según DailyMail , en lugar de responder, el actor y rapero de 27 años se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Al salir, el reportero miró a la cámara y dijo: "Supongo que nunca lo sabremos".

Los representantes de Smith no han respondido a las solicitudes de comentarios y él no ha explicado públicamente por qué decidió abandonar la entrevista.

Jaden Smith deja a un periodista sin palabras

La reacción se extendió rápidamente en línea, y el video del intercambio se hizo viral. Algunos espectadores criticaron a la estrella por lo que calificaron de comportamiento grosero, mientras que otros lo defendieron, afirmando que el evento pretendía centrarse en su propio trabajo, no en sus amistades pasadas.

Smith y West tienen una historia complicada. Ambos fueron cercanos en el pasado, y Smith asistió a la boda de West con Kim Kardashian en 2014.

En 2019, Smith compartió que ya no se sentía como el "Pequeño Homie" en los círculos musicales mientras construía su propia carrera, informó PageSix .

"Antes siempre me sentía como un pequeño colega, lo que me permitía estar en todos sus círculos", dijo entonces. "Pero ahora que estoy en las listas de éxitos junto a ellos, ya no soy realmente un pequeño colega".

Su relación pareció tensa en 2022 cuando Smith abandonó el desfile de moda Yeezy Season 9 de West en París después de que se revelaran camisetas "White Lives Matter" en la pasarela.

Más tarde tuiteó: "Tuve que zambullirme, jajaja" y agregó: "No me importa quién sea, si no siento el mensaje, me voy... Las vidas de los negros importan".