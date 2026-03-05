En un caso que parece demasiado descabellado para ser verdad, una psíquica de TikTok ha sido condenada a una sentencia de 10 millones de dólares tras acusar falsamente a un profesor de la Universidad de Idaho de un asesinato macabro. Es un recordatorio impactante de que la fama en las redes sociales conlleva responsabilidades en el mundo real, y las acusaciones en línea pueden tener consecuencias que cambian la vida.

Ashley Guillard , quien ganó popularidad como psíquica de TikTok, se hizo conocida por publicar videos que afirmaban revelar verdades ocultas a través de lecturas de Tarot y conocimiento espiritual.

Pero su presencia en línea tomó un giro peligroso cuando acusó a la profesora de historia Rebecca Scofield de estar involucrada en el asesinato a puñaladas de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022.

Las afirmaciones de Guillard fueron dramáticas y específicas, sugiriendo que Scofield había orquestado los asesinatos para ocultar una relación romántica con una de las víctimas.

Incluso después de que las autoridades declararan públicamente que Scofield no era sospechoso, Guillard continuó publicando videos, etiquetando a Scofield y compartiendo información personal, lo que provocó acoso y graves problemas de seguridad.

El tribunal interviene

El caso llegó rápidamente a los tribunales, donde un jurado federal en Boise no perdió tiempo. Tras un juicio de cuatro días, el jurado deliberó menos de dos horas antes de declarar a Guillard responsable de difamación.

Scofield habló abiertamente sobre el impacto de los videos de Guillard, describiendo meses de ansiedad, trastorno de estrés postraumático e incluso dolor nervioso físico, todo lo cual afectó su capacidad para trabajar como directora del departamento de historia.

El juez Raymond Patricco enfatizó que las acusaciones de Guillard se basaban puramente en la "intuición espiritual" y no tenían base fáctica, subrayando que la influencia de las redes sociales no excusa dañar la vida de alguien.

Qué significa el veredicto

La sentencia de 10 millones de dólares (7,48 millones de libras) es más que un simple pago para Scofield: es un mensaje claro sobre la responsabilidad en la era de las redes sociales. El caso de difamación de la psíquica de TikTok ilustra la rapidez con la que las acusaciones falsas pueden salirse de control, especialmente cuando se amplifican ante millones de seguidores.

Para los influencers, es una advertencia: su contenido en línea no es inofensivo, y la fama viral no los protegerá de las consecuencias de difundir información falsa. Para los espectadores, es un recordatorio para que se detengan antes de creer todo lo que ven en línea, incluso si es dramático o parece "infiltrado".

Lecciones para las redes sociales y más allá

Este caso también pone de relieve un panorama más amplio: el mundo digital se está poniendo al día con la legislación del mundo real. Los influencers que hacen acusaciones públicas, incluso bajo el pretexto de lecturas psíquicas, pueden enfrentarse a graves repercusiones legales y financieras.

Plataformas como TikTok pueden estar diseñadas para el entretenimiento, pero las personas detrás de las cuentas son totalmente responsables del impacto de sus publicaciones.

Mientras tanto, la victoria de Scofield demuestra que la verdad y la paciencia pueden prevalecer, incluso contra la desinformación viral. Su historia es una llamada de atención para quienes navegan por la difusa línea entre la curiosidad en línea, la fama viral y la seguridad personal.

Mirando hacia el futuro

Los expertos legales afirman que el fallo podría sentar un precedente importante para la rendición de cuentas en redes sociales. Es una señal de que los tribunales están dispuestos a proteger a las personas de la difamación en línea, y que las afirmaciones psíquicas, las acusaciones especulativas o el contenido conspirativo no eximen de responsabilidad.

A medida que los psíquicos de TikTok y otros influencers siguen aumentando en popularidad, este caso sirve como advertencia y lección: la fama es poderosa, pero la verdad también lo es, y la ley no dudará en intervenir cuando se cruce la línea.