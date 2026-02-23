La racha de malas noticias para el cantautor y estrella del country Keith Urban sigue. El veterano manager musical Gary Borman, su manager de toda la vida, anunció su retiro y el cierre de Borman Entertainment, poniendo fin a una trayectoria de 50 años en la industria de la música.

La noticia fue reportada inicialmente por el New York Post. Borman anunció la decisión el domingo, confirmando que su histórica empresa cerrará sus puertas cinco décadas después de su fundación.

Un representante declaró a Variety que aún no hay un anuncio oficial sobre el próximo destino de Urban en lo que se refiere al manejo de su carrera. Borman dirigió a Urban durante 25 años, guiándolo en algunos de los momentos más importantes de su carrera. En una emotiva declaración, Borman reflexionó sobre su trayectoria en la industria.

"Decir que he tenido suerte de poder dedicar mi tiempo a hacer lo que me gusta sería quedarse corto", dijo.

Según Variety, agregó que trabajó "codo a codo con algunos de los artistas más talentosos" y se sintió agradecido por todos los que dieron forma a su viaje, incluidos los momentos difíciles que lo ayudaron a crecer.

Keith Urban Manager Gary Borman Retires After 50 Years in Business; ‘I’ll Forever Be Grateful,’ Country Star Says https://t.co/STDfvXtx6y — Variety (@Variety) February 22, 2026

Keith Urban rinde homenaje a Gary Borman tras su jubilación

Urban también compartió cálidas palabras sobre su manager de toda la vida. "Estoy muy agradecido con Gary (y con toda mi familia Borman Nashville) por el tiempo tan increíble y exitoso que pasamos juntos", dijo Urban.

"Fue extraordinario lo que logramos juntos, y estaré eternamente agradecido por el espíritu creativo y colaborativo del que formamos parte durante tanto tiempo". Les deseó a Borman y a su equipo lo mejor para el futuro, informó Parade.

Borman describió su vínculo con Urban como profundamente personal. "Keith y yo compartimos una historia similar a la de hermanos", dijo, y añadió que siempre será su fan.

A lo largo de los años, Borman Entertainment trabajó con muchos artistas conocidos.

Entre ellos se encuentran James Taylor, Faith Hill, los Bee Gees, los Yellowjackets, Violent Femmes, Dwight Yoakam, los Rolling Stones y Natalie Cole. Su trabajo contribuyó a forjar carreras en la música country, el rock, el pop y el jazz.

La jubilación también llega en un momento de cambio para Urban. El cantante finalizó recientemente su divorcio de la actriz Nicole Kidman tras casi 20 años de matrimonio.

La separación se finalizó el 6 de enero de 2026. La ex pareja comparte dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.