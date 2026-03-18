La legendaria artista Cher fue vista luciendo un gran anillo de diamantes valorado en aproximadamente 350.000 dólares durante la boda de su hijo Chaz Bono el 8 de marzo, lo que desató rumores de que el ícono de la música podría estar comprometida con su novio de toda la vida, Alexander "AE" Edwards.

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Según RadarOnline , el anillo, descrito por expertos en joyería como un diamante en forma de pera de entre cinco y siete quilates, tiene un valor estimado de entre 350.000 y 400.000 dólares. Según Rustin Yasavolian, director ejecutivo de Masina Diamonds, el diseño presenta una elegancia sencilla propia de la leyenda del pop.

Hana Kaneko, curadora de joyas antiguas con sede en Los Ángeles, señaló que la piedra central del anillo parece tener un color y una claridad excelentes, y que posiblemente sea una talla cojín antigua de corte alto.

Cher, de 79 años, y Edwards desataron los primeros rumores de romance a finales de 2022. Una fuente cercana reveló a la publicación el pasado diciembre que Cher está ansiosa por casarse con Edwards antes de su 80 cumpleaños en mayo.

"A ella no le importa en absoluto la diferencia de edad", dijo la fuente. "Ambos están listos para comprometerse el uno con el otro a largo plazo".

Durante una reciente aparición en el programa CBS Mornings, Cher elogió a su novio como "una de las personas con más talento que he conocido" y expresó su afecto a pesar de la preocupación de algunos fans por la diferencia de edad entre ellos.

"Sabes, uno se hace mayor, pero el espíritu se mantiene joven", dijo. "Simplemente lo amo. Creo que es guapo y tiene mucho talento".

Cher y Edwards no han hecho comentarios públicos sobre los rumores del anillo o del compromiso.

Cher defiende su relación con el ejecutivo musical Alexander Edwards en medio de las críticas por la diferencia de edad de 40 años.

Más de tres años después de que se las relacionara por primera vez, Cher y Edwards siguen siendo pareja, a pesar del escrutinio público por su diferencia de edad de 40 años.

"El amor no entiende de matemáticas", escribió Cher en la red social X, confirmando su relación con Edwards al publicar una foto de él junto a un emoji de corazón. En apariciones como en *The Kelly Clarkson Show* en diciembre de 2022, admitió que su relación "en teoría" parecía inusual, pero recalcó la fuerte conexión que los unía.

Edwards y Cher se conocieron durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2022. Desde entonces, han aparecido juntos en varios eventos de gran relevancia, incluidos los desfiles de la Semana de la Moda de París, la Gala amfAR en Francia y el desfile de Victoria's Secret, donde Cher interpretó sus éxitos.

Edwards tiene un hijo, Slash Electric Alexander Edwards, con su exnovia Amber Rose. Rose ha hablado positivamente de la relación de Edwards con Cher, afirmando que le brinda estabilidad a su hijo.

La relación de la pareja también se caracteriza por el apoyo mutuo. Edwards estuvo al lado de Cher tras el fallecimiento de su madre a finales de 2022, y posteriormente trabajaron juntos en su primer álbum navideño, que salió a la venta en octubre de 2023.

Los rumores de compromiso comenzaron a circular cuando Edwards le regaló a Cher un impresionante anillo de diamantes por Navidad. Sin embargo, fuentes cercanas aclararon posteriormente que no había planes de boda en marcha.

Cher ha declarado que su relación con Edwards, a pesar de la diferencia de edad, ha sido fuente de felicidad y risas. "Él es especial. Pase lo que pase, me encanta estar con él", compartió con la revista PEOPLE en una entrevista en octubre de 2023.

Mientras la pareja sigue lidiando con su relación bajo la mirada pública, Cher se mantiene firme en su decisión. "Aunque solo hubiera sido un año, habría valido la pena", dijo. "Lo he pasado de maravilla".