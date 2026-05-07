La leyenda de las artes marciales Jet Li recibió una bienvenida de superestrella en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esta semana, donde decenas de fanáticos emocionados se agolparon a su alrededor en un momento que se volvió viral y se difundió rápidamente en línea.

Según TMZ , las imágenes de vídeo del aeropuerto mostraron al actor de 62 años caminando tranquilamente por el LAX mientras grandes grupos de fans se reunían a su alrededor con carteles, fotos y bolígrafos, con la esperanza de conseguir autógrafos.

La escena parecía más un estreno de cine que una llegada normal a un aeropuerto. Los fans abarrotaban las escaleras mecánicas y la zona de recogida de equipajes, coreando al unísono el nombre de Jet Li mientras seguían a la estrella de acción por la terminal.

A pesar de la multitud, el ambiente se mantuvo sorprendentemente tranquilo y organizado. No se observaron empujones ni pánico. En cambio, el público parecía concentrado en mostrar su admiración por el actor conocido por películas como "Hero", "Fearless", "Shaolin Temple" y "Lethal Weapon 4".

El momento viral en el aeropuerto les recordó a muchos fanáticos lo popular que sigue siendo Li después de décadas en la industria cinematográfica.

El actor, nacido en China, saltó a la fama a principios de la década de 1980 tras protagonizar "El templo Shaolin", después de años de entrenamiento en artes marciales que comenzaron cuando solo tenía 8 años.

Jet Li's Arrival Causes Chaos at LAX, Fans Mob Film Star, on Video https://t.co/grbsLluuyz pic.twitter.com/RtRxJP30Fr — TMZ (@TMZ) May 7, 2026

Jet Li revela la lección de vida detrás de su puntualidad.

En sus memorias, "Más allá de la vida y la muerte", Li reflexionó sobre la disciplina que aprendió de niño en la Escuela de Deportes y Ejercicio de Pekín. Una lección que lo marcó fue la importancia de la puntualidad, según informó el New York Times .

"Cuando éramos niños y llegábamos tarde a los entrenamientos, el entrenador nos castigaba", compartió Li en una entrevista reciente. "No puedes llegar tarde. Demuestra tu orgullo y respeto por los demás".

El actor explicó que, debido a esas estrictas lecciones, sigue creyendo en la importancia de llegar temprano siempre que sea posible.

"Si me dices que a las ocho, estaré allí 10 o 15 minutos antes y esperaré", dijo. Esa disciplina silenciosa podría explicar por qué Li manejó el frenesí del aeropuerto con tanta calma. Incluso rodeado de fanáticos que lo vitoreaban, se mantuvo relajado y respetuoso durante todo el encuentro.

Más allá de sus películas de acción, Li también ha hablado abiertamente sobre su trayectoria personal y su crecimiento espiritual. Durante las últimas tres décadas, ha practicado el budismo tibetano y se ha centrado en la meditación, la consciencia plena y el aprecio por la vida.

"Quiero ayudar a la gente", dijo Li al explicar por qué admira más al médico histórico Li Shizhen que a los héroes de ficción.