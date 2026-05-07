Jet Li es asediado por una multitud de fans en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) en un momento que se vuelve viral.
La leyenda de las artes marciales Jet Li recibió una bienvenida de superestrella en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esta semana, donde decenas de fanáticos emocionados se agolparon a su alrededor en un momento que se volvió viral y se difundió rápidamente en línea.
Según TMZ , las imágenes de vídeo del aeropuerto mostraron al actor de 62 años caminando tranquilamente por el LAX mientras grandes grupos de fans se reunían a su alrededor con carteles, fotos y bolígrafos, con la esperanza de conseguir autógrafos.
La escena parecía más un estreno de cine que una llegada normal a un aeropuerto. Los fans abarrotaban las escaleras mecánicas y la zona de recogida de equipajes, coreando al unísono el nombre de Jet Li mientras seguían a la estrella de acción por la terminal.
A pesar de la multitud, el ambiente se mantuvo sorprendentemente tranquilo y organizado. No se observaron empujones ni pánico. En cambio, el público parecía concentrado en mostrar su admiración por el actor conocido por películas como "Hero", "Fearless", "Shaolin Temple" y "Lethal Weapon 4".
El momento viral en el aeropuerto les recordó a muchos fanáticos lo popular que sigue siendo Li después de décadas en la industria cinematográfica.
El actor, nacido en China, saltó a la fama a principios de la década de 1980 tras protagonizar "El templo Shaolin", después de años de entrenamiento en artes marciales que comenzaron cuando solo tenía 8 años.
Jet Li revela la lección de vida detrás de su puntualidad.
En sus memorias, "Más allá de la vida y la muerte", Li reflexionó sobre la disciplina que aprendió de niño en la Escuela de Deportes y Ejercicio de Pekín. Una lección que lo marcó fue la importancia de la puntualidad, según informó el New York Times .
"Cuando éramos niños y llegábamos tarde a los entrenamientos, el entrenador nos castigaba", compartió Li en una entrevista reciente. "No puedes llegar tarde. Demuestra tu orgullo y respeto por los demás".
El actor explicó que, debido a esas estrictas lecciones, sigue creyendo en la importancia de llegar temprano siempre que sea posible.
"Si me dices que a las ocho, estaré allí 10 o 15 minutos antes y esperaré", dijo. Esa disciplina silenciosa podría explicar por qué Li manejó el frenesí del aeropuerto con tanta calma. Incluso rodeado de fanáticos que lo vitoreaban, se mantuvo relajado y respetuoso durante todo el encuentro.
Más allá de sus películas de acción, Li también ha hablado abiertamente sobre su trayectoria personal y su crecimiento espiritual. Durante las últimas tres décadas, ha practicado el budismo tibetano y se ha centrado en la meditación, la consciencia plena y el aprecio por la vida.
"Quiero ayudar a la gente", dijo Li al explicar por qué admira más al médico histórico Li Shizhen que a los héroes de ficción.
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