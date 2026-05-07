El rapero Kodak Black ha sido arrestado en Florida por acusaciones relacionadas con el narcotráfico , según consta en los registros oficiales y reportes de diversos medios. Este arresto supone un nuevo desafío legal para el artista, cuyo nombre real es Bill Kapri, y se produce en medio de una investigación en curso vinculada a incidentes ocurridos en 2025.

Las autoridades detuvieron al hombre de 28 años y lo ingresaron en el Departamento Correccional del Condado de Orange, donde permanece recluido sin derecho a fianza. Según The Independent , se le acusa de un delito grave de tráfico de MDMA, una droga sintética conocida por sus efectos estimulantes y alucinógenos.

El tráfico de MGMA está clasificado en Florida como un delito grave de primer grado, punible con una pena mínima obligatoria de tres años de prisión y una multa de 50.000 dólares (aproximadamente 37.000 libras esterlinas).

Detención vinculada a la investigación de 2025 mientras el equipo de la defensa cuestiona la solidez del caso.

Se cree que el caso tiene su origen en un incidente ocurrido en noviembre de 2025 en la zona de Orlando, donde las fuerzas del orden respondieron a una investigación relacionada con el registro de un vehículo.

Según los informes, la detención está relacionada con las pruebas recabadas durante esa operación anterior, aunque Kodak Black no estaba presente directamente en el vehículo en el momento del registro.

Los representantes legales del rapero han descrito el arresto como parte de una "entrega coordinada", sugiriendo que los últimos acontecimientos están relacionados con un caso en curso y no con un incidente aislado. Su abogado también ha argumentado que la acusación de tráfico de personas carece de fundamento legal y tiene la intención de impugnarla ante los tribunales.

"Esperamos una resolución satisfactoria para otro caso que nunca debió haberse presentado", declaró Bradford Cohen, abogado de Kodak Black, a TMZ .

El arresto de Kodak Black reaviva el escrutinio sobre su historial legal, mientras que la fecha del juicio aún no se ha fijado.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, las circunstancias que rodean el arresto han llamado la atención debido a los antecedentes penales del rapero. Kodak Black ha enfrentado múltiples cargos relacionados con drogas y otros casos criminales a lo largo de los años, lo que convierte su último arresto en parte de un patrón de problemas legales que han marcado su carrera.

Kodak Black, whose real name is Bill Kapri and was born and raised in South Florida, was arrested on a felony drug trafficking charge in Orange County. pic.twitter.com/y2DjmNnJiM — PartiKing (@parti_king) May 7, 2026

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, con debates centrados tanto en los detalles del caso como en las implicaciones de la acusación de tráfico de personas. Algunos usuarios han cuestionado la solidez de las pruebas presentadas hasta el momento, mientras que otros han señalado los repetidos problemas del artista con la ley como contexto para su arresto.

Las autoridades aún no han confirmado cuándo comparecerá Kodak Black ante el tribunal, y la investigación continúa mientras los fiscales revisan las pruebas relacionadas con el incidente de 2025.

Kodak Black: Reseña de su trayectoria profesional e historial legal.

Kodak Black, cuyo nombre real es Bill Kapri y nació en Florida, saltó a la fama a mediados de la década de 2010 tras llamar la atención con sus primeras mixtapes y lanzamientos en línea, que lo consolidaron como una figura destacada del hip-hop sureño. Su éxito inicial fue seguido por un rápido ascenso en el panorama musical general, respaldado por sencillos que alcanzaron las listas de éxitos y proyectos de gran éxito comercial que lo posicionaron como una figura clave del rap.

Kodak Black was just arrested for drug possession, now this video of him sitting in the middle of the road eating chicken while fully tweaked out makes more sense 😂 pic.twitter.com/Utz8vAU2dz — Diamie (fc catalyst 🔥🦅) (@Diamie_x) May 7, 2026

Su historial delictivo incluye una serie de arrestos y condenas por delitos relacionados con armas, drogas y otros cargos penales que se remontan a su adolescencia. Cumplió una condena en una prisión federal tras ser declarado culpable de delitos relacionados con armas de fuego, pena que fue conmutada en 2021. En los últimos años, también ha sido arrestado en Florida, en 2022 y 2023 por cargos relacionados con drogas, vinculados a controles de vehículos y presuntos incidentes de posesión.

Kodak Black ha seguido publicando música y manteniendo una presencia en la industria del rap, equilibrando la actividad comercial constante con un patrón de cargos legales recurrentes.