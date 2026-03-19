La actriz estadounidense Lisa Rinna acaparó todas las miradas y generó un sinfín de conversaciones en línea en la fiesta de Elton John para ver los Premios Óscar 2026 en Los Ángeles, no por un vestido clásico de Hollywood, sino por algo verdaderamente extraordinario.

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La exintegrante de Real Housewives of Beverly Hills llegó luciendo un vestido de alta costura hecho a medida, confeccionado casi en su totalidad con cabello humano. Una elección audaz que desdibujó los límites entre la cultura de la belleza y la alta costura.

El look de Rinna no era el típico vestido de gala. En lugar de seda, satén o lentejuelas, lució un diseño escultural hasta el suelo donde el cabello humano era el protagonista. Con un peso aproximado de 5 kilos y una confección que requirió 152 horas, el vestido se convirtió de inmediato en uno de los conjuntos más comentados de la noche, y no solo por su inusual material.

En cuanto pisó la alfombra roja, las cámaras y los expertos en moda reconocieron que no se trataba de un simple vestido, sino de toda una declaración de estilo. La silueta sin tirantes, con un corpiño estructurado tipo corsé, se fundía con las capas de su cabello oscuro que caían en cascada. Creaba un movimiento y una textura que normalmente solo se encuentran en los vestidos de noche más elaborados.

Rinna combinó el look vanguardista con su característico peinado corto y despeinado, y espectaculares joyas de diamantes, asegurándose de que el atuendo destacara entre el mar de glamour tradicional.

La mente detrás de la apariencia

El artífice de este atrevido diseño fue Christian Cowan, el diseñador de moda neoyorquino conocido por su alta costura vanguardista. "Quería celebrar la belleza de Lisa, es una fuerza de la naturaleza. Y, como es tan famosa por su icónico peinado, me pareció divertido jugar con eso", declaró a la revista People .

El conjunto fue creado en colaboración con la marca de cuidado capilar TRESemmé, cuyos productos desempeñaron un papel práctico a la hora de dar forma y peinar el cabello para convertirlo en alta costura digna de la pasarela.

No se trató de una solución improvisada de última hora. Cowan y su equipo seleccionaron y prepararon meticulosamente cada mechón de cabello para que complementara el tono de piel y la forma del rostro de Rinna. Utilizando productos estándar de la industria, como cremas alisadoras y aerosoles texturizantes de la colección A-List de TRESemmé, los diseñadores lograron esculpir, pulir y fijar los mechones para que lucieran como si fueran tejidos de alta costura.

¿Cómo se hizo el vestido?

Dar vida al tocado requirió mucho trabajo. El vestido fue diseñado y confeccionado en 152 horas por un grupo de 16 creativos.

El proceso comenzó con una base sólida, una estructura tipo corsé que soportaría el considerable peso del cabello. Una vez hecha, el cabello se fijó, entrelazó y superpuso individualmente utilizando productos TRESemmé para lograr profundidad, movimiento y un acabado impecable.

Cada fase de la confección requería mucho tiempo. Exigía paciencia y precisión para garantizar que la prenda final fuera ponible y tuviera una buena confección.

El resultado fue un look que parecía desafiar las reglas tradicionales de la moda en la alfombra roja. Fue ambicioso, controvertido y absolutamente inolvidable.

Cómo Lisa Rinna define la moda sin miedo

Para Rinna, la moda siempre ha sido un medio de expresión personal. A lo largo de su carrera, ha optado por looks que se caracterizan por siluetas atrevidas, peinados llamativos y una audacia sin complejos para seguir las tendencias. Este último desfile sin duda encaja con esa filosofía.

Ya sea admirado o criticado, el vestido de cabello humano pasará a la historia como uno de los atuendos más intrigantes de la noche de los Óscar en los últimos tiempos. Y para los amantes de la moda —e incluso para los escépticos— abre un interesante debate sobre dónde termina la alta costura y comienza el arte conceptual.

Con este look, Rinna no solo hizo una declaración de moda, sino que hizo historia en la moda.