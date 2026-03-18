Zendaya sabe perfectamente cómo dominar una alfombra roja, y esta vez lo hizo vestida prácticamente como si fuera a caminar hacia el altar. La estrella de Euphoria y Dune apareció el 17 de marzo en la premiere en Los Ángeles de The Drama con un vestido blanco de Vivienne Westwood que de inmediato encendió las redes, no solo por su aire nupcial, sino porque llegó en medio de una nueva ola de rumores sobre una supuesta boda secreta con Tom Holland.

Pero no, al menos públicamente, Zendaya no salió a anunciar matrimonio. Lo que sí hizo fue usar la moda como otro capítulo de una narrativa que Hollywood y sus fans no han dejado de seguir. La actriz reutilizó el mismo vestido blanco que llevó a los Oscar de 2015, una decisión nada casual que su estilista y colaborador de siempre, Law Roach, resumió con la frase "something old", un guiño directo a la tradición nupcial.

Zendaya attends #TheDrama premiere in 2026 wearing the same dress she wore to the #Oscars in 2015. pic.twitter.com/CMYlvLWPoI — Variety (@Variety) March 18, 2026

El look, por supuesto, no llegó solo. Zendaya también fue fotografiada con su anillo de compromiso y con una banda dorada adicional que volvió a disparar las especulaciones sobre si ya se casó en secreto con Holland.

La combinación fue suficiente para que internet hiciera lo suyo, especialmente porque la actriz viene de varias apariciones públicas recientes en las que el blanco, los guiños románticos y las joyas en la mano izquierda han sido parte de la conversación.

Zendaya and Robert Pattinson attend the premiere of "The Drama" in Los Angeles 💍 pic.twitter.com/AYZrHAAdzp — TMZ (@TMZ) March 18, 2026

La gran ironía es que todo esto coincide con la promoción de The Drama, una película que ya de por sí juega con una estética romántica y ceremonial. En la alfombra roja, Zendaya compartió reflectores con Robert Pattinson, su coprotagonista en la cinta, que se estrenará en cines el 3 de abril. La premiere marcó oficialmente el inicio fuerte de la campaña promocional del filme, y ella aprovechó el momento para hacer exactamente lo que pocas celebridades logran con tanta precisión: convertir un outfit en noticia global.

Lo más interesante es que la propia Zendaya acaba de pronunciarse, aunque a su manera, sobre el caos que rodea su vida amorosa. Durante su visita a Jimmy Kimmel Live!, la actriz abordó las imágenes virales que supuestamente mostraban su boda con Tom Holland y dejó claro que eran falsas, creadas con inteligencia artificial. Incluso contó que muchas personas de su entorno se dejaron engañar por las fotos y llegaron a felicitarla creyendo que el enlace era real.

Para rematar, Zendaya se burló de la situación usando un clip alterado de The Drama, en el que el rostro de Holland aparecía superpuesto digitalmente sobre el cuerpo de Pattinson en una escena de boda. Con eso, en lugar de apagar por completo los rumores, hizo algo más inteligente: se rió del tema, promocionó su película y mantuvo el misterio intacto.

Eso sí, hay un detalle importante. Aunque en los últimos días se han multiplicado los titulares que sugieren que ella y Holland ya se casaron, Zendaya no lo ha confirmado públicamente. Algunos reportes atribuyen parte del rumor a comentarios ambiguos de Law Roach y a las joyas que ella ha lucido en eventos recientes, pero hasta ahora la actriz solo ha desmentido las imágenes falsas, no ha anunciado una boda real.

Por eso, la imagen final de esta alfombra roja es más interesante que cualquier simple rumor de celebridades. Zendaya apareció vestida de blanco, sí. Parecía novia, también. Pero no estaba ahí para casarse con Tom Holland, sino para presentar The Drama y recordar, una vez más, que en la era de las redes, una estrella como ella no necesita decir demasiado para convertirse en el tema del día. A veces basta un vestido, un anillo y una sonrisa en el momento justo.