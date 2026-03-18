Jordin Sparks afirma que American Idol aún no ha cumplido la promesa que le hizo a un ganador anterior.

Sparks reveló detalles en una entrevista con Jenna y Sheinelle en el programa TODAY. Cuando le preguntaron si había recibido una gran suma de dinero tras ganar la sexta temporada de American Idol, confirmó que se trataba de un Ford Mustang. "¡Tengo mi auto!", exclamó emocionada.

La pregunta surgió a raíz de un comentario que Kelly Clarkson hizo el 10 de marzo durante su programa de entrevistas homónimo. Uno de sus invitados, Rob Rausch, ganador de la cuarta temporada de The Traitors, dijo que aún no había recibido su premio de 165.373 libras esterlinas (220.800 dólares) del concurso de telerrealidad.

Clarkson intervino con una revelación impactante: en realidad no recibió el premio de un millón de dólares que prometía American Idol. "Literalmente estuve en [American Idol] y me dijeron: 'Oh, ganaste un millón de dólares' o algo así. No, no fue así. Fue como una inversión de un millón de dólares en mí", dijo.

Kelly Clarkson dice que American Idol todavía le debe un vehículo.

Según ella, el programa también le prometió un coche, pero eso nunca se concretó. Esto la decepcionó aún más cuando se enteró de que a los ganadores de temporadas posteriores sí les habían regalado vehículos.

"¡Clay Aiken, que no ganó la segunda temporada, se llevó un coche y su madre también!", exclamó. "Recuerdo que Clay me lo contó en la segunda temporada. Me dijo: "Sí, le dieron uno a mi madre". Y yo le dije: "Ahora mismo te voy a dar una paliza"".

El invitado de Clarkson, Daniel Radcliffe, dijo que el programa debería enmendar el error. "Debería haber algún sistema en el que, si ganas algo en la primera temporada de un programa, sean cuales sean los premios, deberías recibirlo retroactivamente", sugirió.

Clarkson aclaró que el programa sí prometió darle un auto al ganador de la primera temporada. "Dijeron que te darían un auto y yo lo necesitaba, [porque] mi auto quedó destrozado y no podía pagar el deducible y luego... No, no me dieron un auto", explicó.

El programa premió los autos en temporadas posteriores.

Sparks se hizo eco de este sentimiento en su entrevista con TODAY. "Miren, no participé en la primera temporada", dijo. "Pero la primera temporada de cualquier programa es un poco caótica. Espero que le den una ahora. ¡Que le manden un Ford!". Sparks ostenta el récord de ser la persona más joven en ganar American Idol, con tan solo 17 años.

Al igual que Aiken y Sparks, Carrie Underwood, participante de la cuarta temporada, confirmó que también ganó un Ford Mustang. "Todavía conservo el coche que gané en American Idol. Así que tengo mi Mustang azul", declaró en una entrevista de 2023 con Kelleigh Bannen .

"Siempre me dan ganas de conducirlo más, porque fue un momento crucial en mi vida", añadió. "Ese era el coche que conducía cuando me mudé a Tennessee, y estoy muy, muy contenta de seguir teniéndolo".

Los concursantes revelan lo que recibieron como campeones.

El gran premio prometido en el programa ha variado con cada temporada. Prestigio, contratos y oportunidades de crecimiento profesional esperaban a los ganadores, además de un generoso premio en efectivo. Maddie Poppe, ganadora de la temporada 16, declaró a Business Insider que recibió aproximadamente 187.361 libras esterlinas (250.000 dólares), con ciertas condiciones. Chayce Beckham, ganador de la temporada 19, también confirmó que su premio en efectivo fue inferior a 749.577 libras esterlinas (1 millón de dólares). Tampoco recibió un coche gratis, como Clarkson.

Taylor Hicks, ganador de la quinta temporada y el concursante de mayor edad del programa con 29 años, le ofreció su ayuda a Clarkson. "Soy un gran admirador de Kelly Clarkson y la considero una de las voces más increíbles que han surgido de American Idol", declaró a Page Six . "Estaría encantado de ayudarla a encontrar un nuevo Mustang".