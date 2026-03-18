HBO ha confirmado que la cuarta temporada de The White Lotus ha incorporado a Max Greenfield, Kumail Nanjiani y Chloe Bennet a su reparto recurrente, junto con Charlie Hall y Jarrad Paul.

Las nuevas incorporaciones amplían el elenco de la antología ganadora del Emmy del creador Mike White, cuya próxima trama se desarrollará en un lujoso hotel en Francia. Greenfield, Nanjiani, Bennet, Hall y Paul aparecerán en papeles recurrentes, aunque los detalles específicos de sus personajes aún se mantienen en secreto, como ya sucedió en las exitosas temporadas anteriores, que tuvieron lugar en Hawaii, Italia y Tailandia.

Greenfield es conocido por su trabajo en "New Girl" y en la comedia de CBS "The Neighborhood", donde interpreta a Dave Johnson, según Deadline.

Nanjiani fue nominado al Óscar como coguionista de "The Big Sick" y ha participado en proyectos como "Silicon Valley" y "Eternals" de Marvel. Bennet saltó a la fama como Daisy Johnson en "Agents of SHIELD" de Marvel y recientemente apareció en "Interior Chinatown".

Entre los trabajos recientes de Hall se incluye "The Sex Lives of College Girls", mientras que Paul es actor, guionista y director, y ya colaboró con White en la película "The D Train".

El reparto sigue la tendencia de la serie de reunir cada temporada a grandes elencos mixtos de artistas consagrados y emergentes. HBO no ha publicado sinopsis de los nuevos personajes ni detalles sobre cómo encajarán en la trama ambientada en el complejo turístico, según informó Entertainment Now .

Se unen a la lista de participantes de la cuarta temporada, anunciada previamente, que incluye a Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards, Corentin Fila, Nadia Tereszkiewicz y otros.

La cuarta temporada estará ambientada en la Riviera francesa, con el rodaje centrado en el Château de la Messardière en Saint-Tropez y otras localizaciones en París. Se espera que la producción comience a finales de este año, aunque HBO aún no ha anunciado la fecha de estreno, según Yahoo News .