Los comentarios de Timothée Chalamet sobre el "ballet" generan más polémica después de que un videoclip revelara su "trayectoria" teatral.

Chalamet sigue en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones sobre las artes escénicas, en particular sobre el ballet y la ópera. A pesar de la creciente presión de sus colegas, el actor no se ha pronunciado sobre las críticas. Sin embargo, un vídeo que ha vuelto a circular, en el que aparece actuando en el escenario, demuestra que aún no ha superado la polémica.

Los orígenes teatrales de Chalamet quedan al descubierto gracias a 'Archival Moment'.

La Biblioteca de Artes Escénicas de Nueva York desenterró "un pequeño momento de archivo" de un Chalamet mucho más joven, de unos seis años, participando en un espectáculo de ballet, ataviado con alas y blandiendo un arco como Cupido.

"Antes de las alfombras rojas y las grandes pantallas, Timothée Chalamet, de 6 años, subió al escenario en el ballet Romeo y Julieta, coreografiado por Jacques d'Amboise, tal como se puede apreciar en estas imágenes conservadas en la Biblioteca de Artes Escénicas de la Biblioteca Pública de Nueva York", decía la publicación de Instagram.

"Desde el ballet hasta la ópera y más allá, la Biblioteca de Artes Escénicas alberga grabaciones, fotografías, programas y archivos que documentan las artes escénicas", añadía. La publicación parecía inofensiva al principio, pero la sección de comentarios sugería que el momento elegido era sospechoso.

"Que te arrastre la biblioteca es una locura", escribió un usuario. ""De los archivos" es el nuevo "Tengo pruebas"", bromeó otro. Un usuario defendió a Chalamet aportando contexto a sus comentarios, pero la publicación estuvo dominada en gran medida por las críticas.

El llamamiento a la acción de la publicación también se hizo eco de la respuesta de la comunidad teatral a quienes consideran que el ballet y la ópera son artes en extinción. "¿Tienes curiosidad por explorar? Cualquiera puede visitar la Biblioteca de Artes Escénicas para ver espectáculos completos como este y adentrarse en la historia de la danza, la ópera, el teatro y mucho más", decía.

La reacción negativa surgió a raíz de un comentario al margen.

La polémica surgió a raíz de una entrevista que Variety y CNN realizaron el 25 de febrero, en la que participaron Chalamet y Matthew McConaughey. Ambos hablaron sobre sus carreras y la industria del entretenimiento en general.

Chalamet expresó su preocupación por el estado de las salas de cine y, de paso, hizo comentarios despectivos sobre la ópera y el ballet.

"Admiro a la gente —y yo mismo lo he hecho— que va a un programa de entrevistas y dice: "Tenemos que mantener vivos los cines, tenemos que mantener vivo este género"", dijo. "No quiero trabajar en ballet u ópera, donde dicen: "¡Oye! ¡Mantengamos esto vivo!", aunque a nadie le importe ya".

Chalamet se dio cuenta de cómo se interpretó su comentario e inmediatamente lo disculpó. "Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera... Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Estoy recibiendo críticas sin motivo", añadió.

La polémica se desata antes de los Óscar.

Chalamet ha guardado silencio a pesar de la creciente polémica, pero una fuente cercana afirmó que "se lo está tomando muy a pecho". La controversia surgió justo antes de los Óscar, donde Chalamet ha sido nominado a Mejor Actor por Marty Supreme.

Conan O’Brien opens the #Oscars with a ballet/opera joke as the camera cuts to Timothée Chalamet, poking fun at his recent controversy.



(ABC/AMPAS) pic.twitter.com/NNCwtOPEAk — Variety (@Variety) March 15, 2026

El presentador Conan O'Brien bromeó sobre el tema en su monólogo de apertura, mientras Chalamet y su novia Kylie Jenner se encontraban entre el público. Una toma de la pareja mostró que se tomaron la broma con humor, riéndose del comentario de Conan.

Las imágenes que han vuelto a salir a la luz han desatado una oleada de reacciones en internet, donde fans y comentaristas han reinterpretado los inicios artísticos de Timothée Chalamet desde una nueva perspectiva. Mientras continúa el debate, este momento subraya el interés público que sigue despertando la carrera de Chalamet y cómo incluso material olvidado puede moldear la narrativa en torno a las grandes estrellas de hoy.