Cardi B y la estrella de la NFL, Stefon Diggs, acapararon gran atención este fin de semana tras aparecer juntos y mostrarse cariñosos en público en un evento de bienestar por el Día de la Madre en Miami, lo que sugiere que la expareja podría haber reavivado su relación.

Ambos fueron vistos en la celebración "Un momento para las madres" de la Fundación Diggs Deep el sábado 9 de mayo, donde saludaron a los asistentes y participaron en las actividades del evento.

En fotos y videos compartidos en línea por la periodista deportiva Kelsey Nicole Nelson, se ve a Diggs rodeando con su brazo la cintura de Cardi mientras la rapera sonríe radiante a la cámara. En otro momento, la besa en la mejilla, avivando aún más los rumores de reconciliación.

Según PageSix , Cardi lució un conjunto ajustado de punto marrón con un top de cuello alto sin mangas y una falda a juego, combinado con sandalias de tacón alto y cabello largo y liso.

Diggs lució un estilo informal con una sudadera rosa con un corazón rojo y pantalones cortos vaqueros mientras ambos recorrían el evento juntos.

Según los reportes del lugar, la pareja no solo posó para fotos, sino que también saludó a las madres y familiares presentes, caminando juntos por todo el recinto. Su interacción relajada llamó la atención de los invitados, especialmente considerando su supuesta ruptura a principios de este año.

Stefon Diggs and Cardi B at the Diggs Deep Foundation’s Mother’s Day event today pic.twitter.com/a9E2xpJFu9 — FearBuck (@FearedBuck) May 9, 2026

Cardi B y Stefon Diggs avivan los rumores de una reunión.

Cardi y Diggs hicieron pública su relación por primera vez en 2025. Sin embargo, según informes, su romance terminó en febrero de 2026, poco antes de la aparición de Diggs en el Super Bowl con los New England Patriots, informó la revista US Magazine .

En aquel momento, algunas fuentes indicaron que los problemas de confianza influyeron en la ruptura, aunque la pareja ya se había separado y reconciliado anteriormente.

A pesar de la ruptura, ambos fueron vistos juntos de nuevo en abril, cuando Diggs asistió a uno de los conciertos de Cardi, lo que desató los primeros rumores de una reconciliación. Su reciente aparición pública parece reforzar aún más esas especulaciones.

La pareja también tiene un hijo pequeño, nacido en noviembre de 2025, y ambos siguen compartiendo la crianza de los hijos de relaciones anteriores.

Ni Cardi B ni Stefon Diggs han comentado públicamente sobre el estado de su relación tras el evento del Día de la Madre.