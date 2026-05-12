Hayden Panettiere habla abiertamente sobre una de las decisiones más difíciles que ha tomado como madre.

Durante una reciente aparición en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la actriz afirmó que nunca "abandonó" a su hija Kaya cuando cedió la custodia a su ex prometido Wladimir Klitschko en 2018, mientras luchaba contra la adicción, la ansiedad y la depresión posparto.

La actriz de 36 años explicó que el público malinterpretó lo que sucedió durante ese doloroso período de su vida.

Panettiere se emocionó al hablar con Jay Shetty y dijo que las afirmaciones de que simplemente "entregó" a su hijo eran profundamente hirientes.

"Me parte el corazón pensar que alguien pueda creer que yo entregaría a mi hijo sin más y que me parecería bien", dijo Panettiere.

La estrella de Nashville y Heroes compartió que llevaba años luchando en privado contra la depresión, el alcoholismo, la ansiedad y el abuso de sustancias, mientras intentaba mantener su carrera públicamente. También abordó los rumores de que la habían obligado a recibir tratamiento, afirmando que buscó ayuda por su cuenta porque sabía que ya no podía seguir viviendo así.

Según ENews , Panettiere se describió a sí misma como una "madre leona" y dijo que haría cualquier cosa para proteger a Kaya.

Sin embargo, cuando Klitschko creyó que lo mejor para su hija sería vivir en Europa mientras Panettiere se centraba en su recuperación, tomó lo que ella misma calificó como una decisión "increíblemente difícil": renunciar a la custodia.

Hayden Panettiere Slams Claim She "Abandoned" Daughter Kaya, 11, After Giving Up Custody https://t.co/3fnDE58U6R — E! News (@enews) May 11, 2026

Hayden Panettiere defiende la decisión sobre la custodia.

La actriz admitió que la decisión aún le deja cicatrices emocionales, pero ahora cree que era necesaria. Panettiere dijo que priorizar su salud le permitió a su hija tener estabilidad durante un momento confuso y doloroso.

Según explicó, renunciar a la custodia de sus hijos, en última instancia, le "salvó" la vida porque la obligó a afrontar de frente su adicción y sus problemas de salud mental en lugar de ocultarlos.

Kaya, que ahora tiene 11 años, vive en el extranjero con Klitschko, pero Panettiere afirmó que su vínculo sigue siendo fuerte, según informó TMZ .

La actriz compartió que hacen videollamadas con frecuencia, mantienen conversaciones significativas y siguen estando muy conectados a pesar de la distancia.

"Es una niña increíble", dijo Panettiere, añadiendo con orgullo que Kaya habla cinco idiomas, monta a caballo y está prosperando tanto emocional como físicamente.

Panettiere también recalcó que su hija no se siente abandonada porque sabe que sus padres la aman y la apoyan plenamente.