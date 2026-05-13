El rey Carlos III ha compartido las últimas palabras que pronunció con su padre, el príncipe Felipe, apenas unas horas antes del fallecimiento del duque de Edimburgo en abril de 2021, lo que arroja luz sobre el ingenio y el carácter perdurables del difunto príncipe durante sus últimos días en el castillo de Windsor.

Según RadarOnline, en un documental de la BBC que conmemora el quinto aniversario de la muerte de Felipe a los 99 años, Carlos, ahora de 77 años, relató su última conversación, que tuvo lugar el día antes del fallecimiento de Felipe. Carlos estaba hablando de los planes para el próximo centenario del duque cuando sugirió una celebración.

"¡Estamos hablando de tu cumpleaños! ¡Y de si habrá una recepción!", dijo Charles en voz alta para asegurarse de que su padre, que por aquel entonces tenía problemas de audición, pudiera oírlo.

Philip respondió con su característico ingenio y humor: "Bueno, tengo que estar vivo para verlo, ¿no?". Charles dijo que le comentó a su padre: "¡Sabía que dirías eso!".

Ese momento puso de manifiesto la agudeza mental de Philip incluso durante el deterioro de su salud, destacando por ser a la vez humorístico y profundamente personal.

Los ayudantes de la realeza describieron la respuesta como un reflejo de la aceptación de Felipe de su destino, evitando al mismo tiempo el sentimentalismo, rasgos que durante mucho tiempo se han asociado con su personalidad pública y privada.

La biógrafa real Katie Nicholl, en su libro de 2022 "Los nuevos miembros de la realeza: El legado de la reina Isabel y el futuro de la corona", recordó otro emotivo intercambio final. Según se cuenta, Felipe le pidió a Carlos: "Hagas lo que hagas, prométeme que cuidarás de tu madre". Se dice que Carlos se conmovió visiblemente ante la petición.

Tras el fallecimiento de Felipe, el entonces príncipe Carlos habló desde su finca de Highgrove en Gloucestershire, expresando el dolor y la gratitud de la familia.

"Como se pueden imaginar, mi familia y yo extrañamos muchísimo a mi padre", dijo Charles, según el Mirror . Describió a Philip como una persona muy querida y apreciada, a quien habría conmovido profundamente saber que muchas otras personas, tanto aquí como en otras partes del mundo y de la Commonwealth, comparten nuestra pérdida y nuestro dolor.

Felipe, nacido en 1921 en el seno de la realeza griega y danesa, fue consorte de la reina Isabel II durante la cifra récord de 73 años. Impulsó premios para jóvenes, la conservación del medio ambiente y el servicio naval, pero también fue conocido por sus comentarios controvertidos y las tensiones que generó en el seno de la familia real.

Según informaciones recientes, Philip podría haber luchado en secreto contra el cáncer de páncreas durante ocho años antes de su muerte. Sin embargo, los expertos médicos han puesto en duda la probabilidad de sobrevivir tanto tiempo con esta enfermedad.