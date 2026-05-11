Kylie Jenner es tildada de "criminal climática" por viajar en jet privado a Nueva York para una cita de 24 horas con Timothée Chalamet.

Kylie Jenner ha sido tildada de "criminal climática" tras revelar que tomó un vuelo en jet privado de última hora a la ciudad de Nueva York para una cita de 24 horas con su novio Timothée Chalamet, lo que ha provocado una nueva ola de críticas sobre su huella de carbono.

La polémica estalló después de que la magnate de la belleza de 28 años subiera un vídeo a TikTok el sábado 9 de mayo, en el que les decía a sus fans que iba a volar a Nueva York para una visita relámpago.

En el breve vídeo, Jenner aparece sentada en un asiento de cuero de su avión privado, maquillándose con naturalidad y charlando con la cámara sobre el viaje improvisado para ver a la estrella de Dune , de 30 años. La publicación podría haber pretendido ser una muestra glamurosa de su vida. En cambio, reavivó una polémica que la ha perseguido durante años.

"Prepárense conmigo para una cita nocturna en Nueva York. Este viaje fue de último minuto, literalmente voy a estar fuera solo 24 horas", dijo Jenner en el video, visiblemente complacida con la espontaneidad.

"Estamos en Nueva York por un día. ¡No puedo creer que haya hecho esto! ¡Estoy tan emocionada!". El vídeo, que subtituló simplemente "borradores :)", no especificaba cuándo tuvo lugar el vuelo ni si coincidía con su reciente estancia en la ciudad para la Gala del Met .

Esa ambigüedad no hizo más que agravar la reacción. Los comentaristas rápidamente desviaron la atención del romance a las emisiones.

Los fans critican el viaje de Kylie Jenner y Timothée Chalamet por ser "exagerado".

En las horas posteriores a la publicación del video en TikTok, la sección de comentarios se llenó de incredulidad. Algunos fans admitieron haber disfrutado de este vistazo a su relación con Timothée Chalamet. Muchos otros cuestionaron el significado del video en un momento de creciente preocupación por la crisis climática.

"Pensaba que nos importaba el clima, pero todos están aplaudiendo en los comentarios... ¡Qué desconexión con la realidad!", escribió un usuario, acusando a Jenner de tomar "decisiones pensando solo en sí misma y no en el medio ambiente ni en las demás personas que viven en el mismo planeta".

Otro preguntó sin rodeos: "¿A alguien más le parece que esto es demasiado? ¿Tomar un avión privado para visitar una ciudad durante menos de 24 horas para una cita?"

Un espectador comparó el costo y las consecuencias del vuelo con su propia vida, diciendo: "Este viaje de 24 horas a Nueva York me costó lo mismo que cinco años de sueldo. Ni siquiera puedo imaginarme ser lo suficientemente rico como para tomar un vuelo solo para una cita. La huella de carbono es enorme".

El ambiente en el hilo no era simplemente de desaprobación, sino de cansancio. Muchas personas que han seguido los hábitos de viaje de Jenner parecían ver el último viaje como parte de un patrón, más que como un desliz aislado.

El romance de Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaviva la ira climática

La noticia surgió tras la polémica suscitada en 2022 por el uso del jet privado de Jenner, cuando varios rastreadores en línea detectaron una serie de vuelos ultracortos. En diciembre de ese año, fue criticada por un viaje de tan solo 26 millas que duró 12 minutos. A principios de 2022, según se informó, utilizó el mismo avión para un trayecto de 35 minutos desde Palm Springs hasta su residencia en Hidden Hills, Los Ángeles.

En aquel momento, un usuario de redes sociales resumió una opinión que ahora ha resurgido: "¿Acaso no se da cuenta de que sus hijos también van a vivir en este mismo planeta? Vale, obviamente les importa un bledo todo el mundo, pero sus hijos también van a sufrir las consecuencias del calentamiento global. No sé, esta gente es increíblemente egoísta".

Esos comentarios antiguos ahora se están difundiendo junto con capturas de pantalla del nuevo TikTok, y los críticos argumentan que poco ha cambiado en el comportamiento de Jenner. Los activistas ambientales llevan tiempo señalando que los jets privados, aunque representan una pequeña fracción de los vuelos mundiales, generan una proporción desproporcionadamente grande de las emisiones de la aviación por pasajero. En ese contexto, un viaje de ida y vuelta en el mismo día para una cita adquiere un significado simbólico que trasciende a la pareja.

El momento en que surgió la última polémica resulta inoportuno. Jenner ya había estado en Nueva York el 4 de mayo para la Gala del Met en el Museo Metropolitano de Arte. Chalamet, sin embargo, no asistió a la gala y, en cambio, fue visto en un partido de los Knicks en el Madison Square Garden esa misma noche.

Los fans que siguen de cerca sus movimientos han especulado con que el viaje de 24 horas fue un encuentro aparte, más privado, aunque eso no ha sido confirmado.

La reacción de internet ante el último encuentro entre Jenner y Chalamet no es unánime, pero el término "criminal climático" que aparece bajo su video sugiere un cambio. Lo que antes se interpretaba como un lujo aspiracional, ahora parece, para una parte cada vez mayor de su audiencia, una provocación.

Por supuesto, no existe la categoría legal de "criminal climático". Es una etiqueta inventada por espectadores frustrados que consideran que las formas tradicionales de rendición de cuentas rara vez alcanzan a los multimillonarios con acceso a pistas de aterrizaje privadas y aviones privados.