Meghan Markle regresa a la actuación con un cameo ligero y divertido en la próxima película Close Personal Friends, lo que supone su primer papel en la pantalla en ocho años.

La duquesa de Sussex aparecerá interpretándose a sí misma en la comedia, una decisión que muchos ven como un regreso discreto a la carrera que dejó atrás en 2018. Su pequeño pero significativo papel añade un toque personal a la película, que explora las relaciones, la fama y la amistad a través del humor.

Su compañero de reparto, Jack Quaid, compartió su reacción al trabajar con Markle, calificando la experiencia de inolvidable.

"Sí, no, fue una locura", dijo Quaid, describiendo cómo fue compartir escenas con la ex actriz convertida en figura de la realeza, según informó People .

Quaid, quien protagoniza la película junto a Brie Larson, Henry Golding y Lily Collins, dijo que el ambiente en el set era divertido y relajado.

"Todos los días íbamos al set y hacíamos todo lo posible por hacernos reír", añadió, señalando que la película se inclina más hacia la comedia que hacia el romance.

Meghan Markle is seen for first time since reports of her Netflix fall-out as she hits the red carpet with best friend Kelly Zajfen https://t.co/bSsZswDJ2v — Daily Mail (@DailyMail) March 20, 2026

Meghan Markle se presenta al elenco

Markle fue vista por primera vez filmando escenas en Pasadena, California, en noviembre. Según una fuente, aportó una energía tranquila y amigable al set.

"Se presentó a todo el mundo y fue muy amable y sencilla", dijo la fuente, describiendo su presencia como cálida y afable.

Según TOI , otra fuente cercana describió su regreso como "un momento trascendental", lo que sugiere que su breve aparición demuestra que está tanteando el terreno antes de posiblemente asumir más trabajos de actuación en el futuro.

"Es la manera que tiene Meghan de volver a tantear el terreno poco a poco", explicó la fuente.

Antes de este proyecto, el último papel importante de Markle fue en el drama legal Suits, que abandonó el mismo año en que se casó con el príncipe Harry.

Desde entonces, la pareja se apartó de sus deberes reales y se centró en proyectos mediáticos a través de su productora.

Colaboraron con Netflix en varios programas, incluyendo documentales y contenido sobre estilo de vida. Sin embargo, su asociación con la plataforma llegó recientemente a su fin como parte de una reestructuración empresarial más amplia.