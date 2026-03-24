Un famoso chef ha comparado el valor de la marca Meghan Markle con "contraer Covid", afirmando que Netflix prácticamente le ha dado la espalda a la duquesa de Sussex tras el aparente fracaso de su serie sobre estilo de vida "With Love, Meghan" .

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En una nueva entrevista sobre Meghan Markle y su estancada carrera en el mundo del streaming, el famoso chef Jameson Stocks argumentó que el atractivo de la duquesa como marca independiente se ha desvanecido y sugirió que el acuerdo multimillonario de la pareja con Netflix ha llegado a su fin.

Stocks, un chef que afirma haber cocinado para el rey Carlos y estar vinculado a The King's Trust, se ha convertido en uno de los críticos más persistentes de Meghan en los medios, centrándose especialmente en sus proyectos con la plataforma de streaming. En una entrevista con el Daily Express, afirmó que la trayectoria era evidente mucho antes de la actual incertidumbre en torno a With Love, Meghan.

"Es evidente que Netflix no quiere saber nada de ella; sus acciones lo demuestran. Sus productos están en la lista negra, su programa no ha sido renovado y, tras unas cifras de audiencia decepcionantes, ni siquiera aparece en la tienda online de Netflix", afirmó. Netflix no ha hecho comentarios sobre estas afirmaciones.

El valor de la marca Meghan Markle, bajo escrutinio tras los reveses sufridos con Netflix.

Stocks planteó los problemas de Meghan Markle como una cuestión fundamental de valor de marca, más que como un simple fracaso de una serie. Comparando "With Love, Meghan" con programas de cocina de larga duración presentados por personalidades consagradas, elogió los programas de Gordon Ramsay como "cautivadores porque los protagonistas son realmente interesantes, una persona talentosa con una personalidad auténtica". En contraste, afirmó que el "valor de Meghan como marca individual es tan atractivo como contagiarse de Covid".

A pesar del revuelo inicial que generó su acuerdo, valorado en 80 millones de libras, los programas de los duques de Sussex, según se informa, han tenido dificultades para atraer una gran audiencia.

Stocks argumentó que toda la asociación con Netflix se construyó sobre una promesa que no se ha cumplido. Los primeros proyectos de la pareja, incluidas dos temporadas de With Love, Meghan filmadas consecutivamente, se lanzaron en medio de una historia de regreso triunfal para Meghan.

Ahora, dice, las cifras cuentan una historia diferente. "Su popularidad no es ni de lejos tan grande como ella creía, y los índices de audiencia lo reflejan. La gente se ha cansado de lo que consideran sus tonterías", afirmó.

"A la gente no le importa ella; están mucho más interesados en Harry".

Uno de los argumentos más contundentes de Stocks es que, en su opinión, el atractivo de los Sussex siempre ha residido más en la pareja que en la duquesa en sí. "Simplemente no tiene una personalidad lo suficientemente fuerte como para captar la atención del público. Sinceramente, a la gente no le importa ella; están mucho más interesados en Harry", afirmó.

Sugirió que esa es la razón por la que los espectadores sintonizaron su documental conjunto en primer lugar: querían observar la dinámica entre el duque y la duquesa, no ver a Meghan presentarse como una gurú del estilo de vida de forma aislada.

"Sinceramente, no creo que tenga una marca propiamente dicha. No es Kim Kardashian ni Gucci. Vender mermeladas carísimas con su logo estampado no la convierte en una marca. Y si su marca fuera realmente tan fuerte, Netflix no habría roto relaciones con ella", argumentó.

Las acciones también generaron dudas sobre sus perspectivas a largo plazo en la industria del entretenimiento. "Siento que las puertas se están cerrando en Hollywood; la gente está empezando a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Netflix gastó enormes cantidades solo para sufrir un duro golpe en las audiencias", dijo.

En otra declaración, fue aún más allá, intentando desmitificar el halo de realeza que ha rodeado a Meghan Markle desde que se unió a la familia Windsor. "La gente siempre está obsesionada con la Familia Real, pero, sinceramente, si no fuera de la realeza, probablemente seguiría siendo una celebridad de segunda categoría en Hollywood", afirmó.

Hasta el momento de redactar este informe, ni los representantes de Meghan ni Netflix han respondido a las críticas de Stocks ni a la insinuación de que With Love, Meghan no regresará. Tampoco hay confirmación oficial de la rescisión del contrato de los duques de Sussex con la plataforma.