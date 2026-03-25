Días después de la conmoción causada por las fotos de los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, la actriz mexicana se prepara para formar parte de su primera docuserie llamada Implacables y Divinas. Como si eso fuera poco, La Chule no estará sola, sino que estará acompañada por tres de las mujeres más queridas de la televisión mexicana.

Galilea Montijo, Bárbara de Regil y Susana Zabaleta completan ese cóctel irresistible que la televisión de famosos lleva años buscando perfeccionar: glamour, viajes, cenas privadas, tensión emocional y, sobre todo, la posibilidad de ver qué pasa cuando cuatro mujeres acostumbradas a dominar la escena dejan que el público se asome a lo que normalmente queda detrás del maquillaje y las sonrisas de alfombra roja.

VIX reveló que Implacables y Divinas ofrecerá "una mirada a las vidas lujosas y privilegiadas" de estas cuatro figuras del entretenimiento, pero también tocará asuntos mucho más delicados, entre ellos la "agresión sexual, el escrutinio mediático y las luchas personales" que sobreviven incluso cuando todo parece perfecto desde afuera. Es decir, no solo habrá vestidos, viajes y copas servidas. También habrá cuentas pendientes, cicatrices y egos puestos a prueba.

La mezcla, en papel, ya suena explosiva.

Galilea Montijo llega como la veterana más evidente del formato. Mucho antes de convertirse en una de las conductoras más reconocibles de la televisión mexicana, ya sabía lo que era jugarse la imagen frente a cámaras las 24 horas. Su primera vez en un reality fue en 2002, cuando participó en la primera edición de Big Brother VIP en México. No solo entró. Ganó. Las Estrellas recuerda que Galilea se coronó en aquella edición, un detalle que hoy parece casi una profecía de lo que vendría después en su carrera televisiva.

Bárbara de Regil tampoco llega precisamente novata al terreno de la exposición emocional televisada. Su nombre ha estado ligado a realities y formatos de competencia desde hace años. TV Azteca la ubica como parte de La Isla, uno de los experimentos más conocidos de supervivencia y tensión entre celebridades en la televisión mexicana. Más recientemente, su figura pública ha seguido alimentando ese tipo de interés donde lo personal y lo mediático se mezclan con facilidad.

Con Arámbula el caso es distinto. Sí tiene una conexión reciente con el formato, pero desde otro lugar. En 2025 fue presentada como jueza de Miss Universe Latina, el reality en Telemundo, lo que confirma su cercanía con la maquinaria del reality show, aunque no necesariamente como protagonista de una docuserie íntima de convivencia y confesión. Esa diferencia importa. Una cosa es juzgar. Otra, muy distinta, es abrir la puerta de tu propia vida para que entren las cámaras.

Y luego está Susana Zabaleta, que quizá sea la más intrigante de las cuatro dentro de este formato. Con la información pública que pude verificar, no encontré un antecedente claro y equiparable de Susana como protagonista de un reality de convivencia similar. Eso no le resta interés, al contrario. Lo multiplica. Porque si algo ha construido Zabaleta durante años es una presencia pública intensa, impredecible y afilada, una combinación ideal para una serie que, por lo visto, no quiere quedarse en la superficie bonita del estrellato.

Lo que vuelve especialmente atractiva esta apuesta es que llega en un ecosistema donde este tipo de formatos ya han demostrado que tienen audiencia. El ejemplo más obvio es Siempre reinas, la serie de Netflix que siguió a Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera mientras intentaban reinventarse entre viejas lealtades, heridas abiertas y mucho brillo. La propia plataforma la define como un reality que se adentra en las vidas de estas reinas del espectáculo mientras buscan relanzarse y empoderarse.

También está Secretos de villanas, de Canela.TV, una producción que convirtió la convivencia de actrices de fuerte personalidad en una especie de laboratorio de drama premium. Canela describe la serie como un reality ambientado en una lujosa mansión, con villanas icónicas reunidas en un entorno donde, básicamente, todo puede pasar. Y sí, todo suele pasar.

Ese antecedente importa porque ayuda a leer mejor esta nueva docuserie y demuestra que estamos fórmula que el mercado hispano ya probó, y que funciona especialmente bien cuando junta mujeres poderosas, pasados mediáticos pesados y personalidades que no nacieron para ser decorado.

La gran pregunta no es si habrá drama. La descripción misma del proyecto prácticamente lo garantiza. La verdadera pregunta es qué clase de verdad estará dispuesta a contar cada una. Galilea ya sobrevivió a la exposición total y aprendió a convertirla en oficio. Bárbara conoce el precio de la conversación pública permanente. Aracely lleva años protegida por una mezcla de magnetismo y reserva. Susana, en cambio, parece hecha para decir en voz alta lo que otras solo se atreven a pensar.

Juntas, no prometen paz, pero sí televisión premium y en estos tiempos, eso vale oro.