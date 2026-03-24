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Mientras Chiquis se prepara para lanzar su nuevo álbum, Janney, e invitar a sus fans a su experiencia inmersiva Alma de Luz, la artista afirma que la segunda temporada de su reality showChiquis Sin Filtro se convirtió en el espacio donde finalmente pudo revelar aspectos de su vida que había dejado de compartir en línea. La nueva temporada se estrenó el 20 de marzo en ViX, justo cuando la cantante inicia lo que ella describe como una etapa más emotiva, íntima y profundamente personal.

"Para ser totalmente honesta, una segunda temporada no estaba en nuestros planes", declaró Chiquis a esta reportera. Lo que cambió no fue solo la demanda de los fans, sino también el momento en sí. Comentó que ya sentía que se estaba gestando una transformación tanto en su vida como en su música. "Ya presentía este cambio que se avecinaba, y quería hacer un cambio en mi música, así que me alegra que aparecieran las cámaras, porque ahora podrán saber con detalle por qué y cómo".

Esa transición está estrechamente ligada a Janney, el álbum que, según ella, saldrá el 9 de abril, "si Dios quiere". Más que un título, simboliza una presentación más íntima de la mujer tras el personaje escénico. "Me encanta mi nombre, Chiquis", dijo. "La gente ha llegado a conocer a Chiquis a través de mi música. Siento que, de esta manera, Chiquis presenta a Janney, que obviamente somos la misma persona, pero es mi alma". Luego dejó la distinción aún más clara: "Han visto a Chiquis en el escenario con tacones, y ahora quiero que conozcan a la mujer".

También quiere que conozcan a Janney Sánchez, la mujer enamorada que encontró la paz y el amor propio en el proceso de su relación con su segundo esposo, el fotógrafo y empresario Emilio Sánchez.

Chiquis ha pasado años desenvolviéndose en una vida pública marcada por la herencia, la fama, el escrutinio público y la reinvención. Ahora, ganadora de tres premios Grammy Latinos y nominada dos veces a los Grammy, aprovecha este capítulo para definirse con mayor precisión, no como un rechazo a Chiquis, sino como una expresión más profunda de quién es más allá de la imagen pública.

'Janney' es pop folk

Describe la música en términos casi espirituales. "La llamo medicina musical", dijo. "Siento que toda la música es medicina, es frecuencia. Puede hacerte sentir bien, feliz o a veces triste. Pero esta música que estoy creando es música para el alma, de mi alma a la tuya, para sanar, para inspirarte a ser la mejor versión de ti mismo". Luego, en una frase que mantiene el proyecto anclado en la alegría en lugar de la solemnidad, añadió: "Y para pasarlo bien, porque hay ritmo. Por supuesto, también hay sazón en la música".

Esa misma sensibilidad da forma a Alma de Luz Experience, que, según ella, no es un concierto convencional. "Lo llamé experiencia porque es una experiencia, algo muy diferente", afirmó. Además de canciones nuevas, material inédito y los temas favoritos de los fans, el espectáculo incluye "meditación, ejercicios de respiración, momentos para concentrarse en uno mismo, en el interior, y también un podcast". La reacción hasta ahora, comentó, confirma que el concepto está conectando con el público. "Los comentarios han sido maravillosos. Siento que, bueno, misión cumplida".

Pero si el álbum y el espectáculo en vivo revelan una faceta de esta evolución, Chiquis Sin Filtro 2 podría ser su obra más personal. Chiquis comentó que durante los últimos dos años se ha alejado intencionalmente de compartir tanto en las redes sociales, especialmente en lo que respecta a su matrimonio.

"No comparto mucho en las redes sociales, sobre todo mi relación, porque Emilio siempre ha sido más reservado y eso me gusta de él", dijo. "Pero también porque quiero estar presente en lo que sucede en ese momento".

Esa decisión tuvo menos que ver con la retirada que con el control.

"Por eso quise hacer Chiquis Sin Filtro, esta segunda temporada, porque quería compartir todas estas cosas, mi música, mi matrimonio, porque sí, lo he mantenido mucho más privado, mis miedos", dijo. Luego pronunció la frase que mejor explica el propósito de la serie: "Es mi manera de mantener ese contacto con mis fans para que me conozcan, porque no quiero que me vean solo como una artista. Quiero que conozcan mi corazón, que conozcan a la mujer, y que no se dejen llevar por otras cosas que hayan escuchado sobre mí, especialmente aquí en México".

Eso es lo que hace que Sin Filtro 2 sea más interesante que un reality show de celebridades convencional, porque trata sobre la autoría. Chiquis ya no está interesada en publicar cada detalle de su vida en tiempo real, pero tampoco está desapareciendo. Está eligiendo qué merece ser protegido, qué merece contexto y qué merece ser contado con su propia voz.

Eso incluye revelaciones: "Estuve con una mujer". Dejar ir: "Estoy aprendiendo a ser la hermana, pero no la madre de mis hermanos". Diversión y sueños: "Quiero vivir en la Ciudad de México al menos un año, si no en París... la belleza, la comida".

Al preguntarle cómo define su esencia hoy, respondió con una sola palabra: amor. "Ahora mismo, puedo decir que es amor, amor en todos los sentidos", afirmó. "El amor es lo más importante, lo más hermoso, no aferrarse al resentimiento". Reconoció que los malos días siguen llegando, como para todos, pero añadió: "Siempre elijo el amor primero".

La segunda temporada también nos permite vislumbrar los aspectos de su vida que ahora siente con mayor significado, como la filantropía y la maternidad. Comentó que los espectadores verán más del trabajo que ha realizado para familias inmigrantes y personas afectadas por los incendios de Los Ángeles. "Eso es algo muy importante para mí: ayudar siempre a los demás", afirmó. "Porque creo que cuando Dios nos da, debemos compartir, debemos ayudar, y no solo económicamente, sino también físicamente".

Cuando la conversación giró en torno a la maternidad, Chiquis se mostró notablemente tranquila. "Ahora estoy mucho más preparada. Lo deseo, tengo ese anhelo", dijo. Reconoció que nadie está completamente preparado para ser madre, pero afirmó que ahora siente más paz que miedo. Y si ese camino no se da de forma biológica, añadió, la adopción sigue siendo una opción muy viable. "Sí, hemos hablado de adoptar. Estoy totalmente abierta a esa posibilidad".

En conjunto, Janney, Alma de Luz y Chiquis Sin Filtro Temporada 2 se sienten menos como proyectos separados y más como partes de una misma revelación. El público aún conoce a Chiquis, la estrella, la artista, la mujer de tacones. Pero ahora ella quiere que conozcan a la persona que las redes sociales nunca pudieron contener por completo.

Esta vez, la sinceridad no se trata de opiniones ni de impulsar una carrera. Se trata de intención.