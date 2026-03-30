Pocos golfistas profesionales se han enfrentado a los desafíos que ha afrontado Gary Woodland, pero su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación. Desde ganar un campeonato importante hasta superar graves problemas de salud, Woodland sigue siendo una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del campo.

Nacido el 21 de mayo de 1984 en Topeka, Kansas, Gary Woodland demostró un gran talento deportivo desde muy joven. Inicialmente asistió a la Universidad de Washburn, donde jugó baloncesto. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de Kansas para dedicarse al golf, convirtiéndose finalmente en profesional en 2007. Conocido por la potencia de sus golpes de salida, con un promedio de más de 300 yardas por tiro, se convirtió en una figura destacada del PGA Tour.

Grandes victorias y logros destacados

El logro más significativo de Woodland se produjo en el US Open de 2019, celebrado en Pebble Beach. Su victoria fue celebrada en todo el mundo, lo que consolidó su posición como uno de los mejores jugadores del deporte. Además, ha conseguido un total de cinco victorias en el PGA Tour, la más reciente en marzo de 2026 en el Texas Children's Houston Open, donde firmó una tarjeta de 67 golpes (-5) para un total de 21 bajo par.

También se le recuerda por un momento que se hizo viral: invitar a Amy Bockerstette, una golfista con síndrome de Down, a jugar el hoyo 16 en TPC Scottsdale, un gesto que le granjeó el cariño de los aficionados de todo el mundo.

Mi experiencia con el tumor cerebral (2023-2024)

En abril de 2023, Woodland experimentó una aparición repentina de síntomas como miedo, ansiedad y crisis epilépticas parciales. Las exploraciones médicas revelaron una lesión que presionaba su cerebro, la cual posteriormente se identificó como un tumor benigno. El diagnóstico fue un shock, ya que no solo se enfrentó a las consecuencias para su salud, sino también a la incertidumbre del tratamiento a largo plazo.

El 18 de septiembre de 2023, se sometió a una cirugía para extirpar el tumor. La operación fue un éxito, aunque inicialmente Woodland había escrito cartas a su familia por si no sobrevivía. Regresó al golf de competición en enero de 2024, tan solo cuatro meses después de la intervención. Sin embargo, la cirugía no eliminó por completo el tumor; queda un residuo cerca de la amígdala, una zona implicada en la regulación de las emociones y el miedo.

Salud mental y diagnóstico de TEPT

A pesar de haber regresado al campo de golf, Woodland se enfrentó a nuevos problemas. En marzo de 2026, reveló públicamente que le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático (TEPT) aproximadamente un año antes. Esta afección le provocaba ansiedad intensa, hipervigilancia y síntomas físicos como la sensación de estar "muriendo por dentro". Describió episodios en los que su visión se nublaba, especialmente cuando alguien se le acercaba por detrás.

Woodland decidió hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Declaró que quería dejar de vivir una mentira y de malgastar energía ocultando su condición. Su sinceridad ha propiciado conversaciones con el PGA Tour sobre protocolos de seguridad y consultas con veteranos militares, a quienes admira por su resiliencia.

Regreso reciente a la victoria

Tras su sincera confesión, Woodland alcanzó un hito importante. El 29 de marzo de 2026, ganó el Abierto de Houston en una emotiva victoria. Su puntuación de 67 golpes (-5) le dio un total de 21 bajo par, marcando su primera victoria desde el Abierto de Estados Unidos de 2019. Su regreso fue celebrado por aficionados y compañeros por igual.

En reconocimiento a su perseverancia, Woodland recibió el premio PGA Tour Courage Award en 2025.