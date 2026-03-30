Olivia Munn, la actriz conocida por sus papeles en "The Newsroom" y "X-Men: Apocalipsis", sigue compaginando sus proyectos de Hollywood con la vida familiar junto a su marido, el comediante John Mulaney, mientras la pareja cría a dos hijos pequeños y Munn habla abiertamente sobre su experiencia con el cáncer de mama.

Munn, de 45 años, y Mulaney, de 43, se casaron en una ceremonia íntima durante el fin de semana del 4 de julio de 2024 en la casa de un amigo en Nueva York. A la discreta ceremonia solo asistieron su hijo Malcolm y un testigo, y el actor de "Law & Order", Sam Waterston, ofició la ceremonia. Mulaney confirmó posteriormente el matrimonio en "Late Night With Seth Meyers", calificándolo como "el mejor" y "el momento más grandioso de mi vida".

La pareja se conoció primero como amigos durante casi una década antes de comenzar a salir en 2021. Fueron vistos juntos en público ese junio, y Munn dio a luz a su hijo, Malcolm Hiệp Mulaney, en noviembre de 2021. Munn ha compartido que "apenas conocía" a Mulaney cuando quedó embarazada, describiendo el inicio de su relación como un torbellino.

En marzo de 2026, Munn apareció en el programa "CBS Sunday Morning" y reflexionó sobre cómo se enfrentó a la "posibilidad de la muerte" durante su lucha contra el cáncer de mama en 2023. Diagnosticada en abril de 2023, se sometió a una doble mastectomía, una disección de ganglios linfáticos, una cirugía reconstructiva y una histerectomía con ooforectomía. Agradeció a Mulaney por acompañarla a "todas y cada una de las citas médicas" y aliviar su carga emocional.

"Él ilumina todo", dijo Munn sobre su esposo. La pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Méi June Mulaney, a través de una madre sustituta en septiembre de 2024. Munn ha hablado sobre los desafíos emocionales de no haber llevado ella misma el embarazo y cómo Mulaney la sorprendió en su boda con un considerado regalo en honor a su hija por nacer, para que se sintiera presente en futuras fotografías.

A principios de 2026, Malcolm tenía aproximadamente 4 años y Méi alrededor de 18 meses. Munn compartió momentos de la crianza, como viajes familiares para celebrar el cumpleaños de Malcolm y decisiones divertidas, como si participar o no en las tradiciones del Elfo en el Estante. Describió a Malcolm como alguien que transformó la vida de Mulaney, mencionando cambios como la aparición de proteína en polvo en su hogar a medida que el comediante se adaptaba a la paternidad.

Mulaney se ha hecho eco de estos sentimientos positivos. En entrevistas, ha descrito su relación como "espontánea y alegre", reconociendo la fortaleza de Munn durante sus problemas de salud. La familia de cuatro divide su tiempo entre Los Ángeles y Nueva York, y ambos padres mantienen carreras profesionales activas, priorizando al mismo tiempo los momentos familiares íntimos.

Munn apareció recientemente en promociones de la segunda temporada de "Your Friends & Neighbors" de Apple TV+, que se estrenará en abril de 2026, donde trabaja junto a James Marsden. Le atribuyó a Marsden un papel clave en su compromiso con Mulaney en 2023, que tuvo lugar en la fiesta de su 50 cumpleaños alrededor de la 1 de la madrugada. La historia de la pedida de mano, compartida en entrevistas a finales de marzo de 2026, destacó los hitos románticos poco convencionales de la pareja.

La relación de la pareja ha despertado el interés público por su rápida evolución, desde la amistad hasta la paternidad y el matrimonio. Algunos comentaristas han especulado sobre los posibles desafíos que supusieron los intensos primeros años, incluyendo el tratamiento oncológico de Munn y las exigencias de criar a niños pequeños mientras ambos mantenían carreras de alto perfil. Sin embargo, las declaraciones públicas de Munn y Mulaney enfatizan constantemente el apoyo mutuo y la felicidad que sienten.

Mulaney, antiguo guionista de "Saturday Night Live", conocido por sus especiales de comedia y por presentar "Everybody's Live", ha hablado de cómo la paternidad y el matrimonio le han dado estabilidad. Munn, quien anteriormente presentó "The Daily Show" y apareció en películas como "Iron Man 2", se ha centrado más en la familia y en proyectos selectos tras superar el cáncer.

En los últimos meses, Munn ha utilizado plataformas como Instagram para compartir momentos de su vida familiar sin revelar demasiado. Publicaciones sobre el cuarto cumpleaños de Malcolm y sobre Méi como "la ciruela más dulce" reflejan su deseo de celebrar los hitos en privado, a la vez que ofrece a sus seguidores algunas pinceladas de su vida.

La historia de la pareja incluye ejemplos de resiliencia. El diagnóstico de cáncer de Munn llegó después del nacimiento de Malcolm, pero antes de su boda y del nacimiento de su segundo hijo. Ella ha hablado sobre la decisión de recurrir a una madre sustituta para Méi debido a consideraciones de salud y ha expresado su gratitud por las opciones modernas de fertilidad, incluidos los embriones congelados que le quedaron de su proceso de FIV.

Amigos y compañeros de trabajo los han descrito como un apoyo mutuo. Munn ha señalado que el sentido del humor de Mulaney ayuda en los momentos difíciles, mientras que Mulaney ha elogiado la fortaleza de Munn como madre y superviviente.

A medida que avanza la primavera de 2026, ambas estrellas tienen compromisos profesionales importantes. El trabajo televisivo de Munn la mantiene en el candelero, mientras que Mulaney compagina giras de comedia, presentaciones y responsabilidades familiares. Quienes observan la situación señalan que la pareja parece priorizar una vida discreta, alejada de la constante atención de los paparazzi, eligiendo entornos íntimos para los eventos más importantes de su vida.

La crianza de dos niños pequeños ha traído consigo nuevas dinámicas. Munn ha bromeado sobre el caos que supone que los niños pequeños interrumpan momentos importantes, incluyendo una anécdota divertida de su boda en la que Malcolm anunció que necesitaba ir al baño.

El creciente interés del público por las familias de famosos suele alimentar la especulación, pero Munn y Mulaney han mantenido ciertos límites. Rara vez hablan de detalles íntimos, salvo en entrevistas reflexivas ocasionales, centrándose en cambio en temas como la gratitud, la concienciación sobre la salud y las alegrías de la paternidad.

La franqueza de Munn al hablar de su experiencia con el cáncer ha contribuido a concienciar sobre la detección precoz y las opciones de reconstrucción. Ha animado a las mujeres a defender sus derechos en los centros médicos y ha destacado la importancia de las redes de apoyo, reconociendo la presencia constante de Mulaney.

La dinámica familiar, compleja y diversa, incluye el matrimonio anterior de Mulaney y su proceso de recuperación, temas que ha abordado con franqueza en su comedia. Los fans aprecian la autenticidad de la pareja al lidiar con historias personales complejas mientras construyen un nuevo capítulo juntos.

Hasta el 30 de marzo de 2026, no se han producido anuncios importantes sobre la posibilidad de tener más hijos o cambios de carrera, aunque Munn ha mencionado que aún están debatiendo si utilizar el embrión congelado que les queda. Por ahora, su prioridad es disfrutar de sus dos hijos y apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias profesionales.

Según fuentes de la industria, la discreción de la pareja contrasta con muchas relaciones de Hollywood, lo que contribuye a una percepción positiva. Su historia conecta con el público que se enfrenta a problemas de salud o familiares similares, ofreciendo un relato de amor, recuperación y superación.

Munn y Mulaney siguen apareciendo ocasionalmente en eventos, aunque prefieren pasar tiempo en familia. Sus recientes apariciones en la alfombra roja y las entrevistas conjuntas refuerzan la imagen de unidad.

De cara al futuro, se espera que ambas estrellas se mantengan activas en el mundo del espectáculo, priorizando siempre a sus familias. Las actualizaciones sobre la salud de Munn sugieren un seguimiento continuo tras el tratamiento, con optimismo respecto a su bienestar a largo plazo.

Su historia, desde un embarazo inesperado hasta una boda secreta y el crecimiento de su familia, ilustra un romance moderno entre celebridades, marcado por la resiliencia y el compromiso. Al criar a Malcolm y Méi, Olivia Munn y su esposo John Mulaney demuestran cómo equilibrar sus carreras públicas con la felicidad privada, incluso ante los giros inesperados de la vida.

La historia de la pareja sigue siendo una sucesión de capítulos, y sus fans siguen sus logros a través de publicaciones selectivas y apariciones ocasionales en los medios.