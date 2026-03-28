Hailey Bieber está instando en privado a su esposo Justin Bieber a que busque ayuda profesional en Los Ángeles después de una serie de recientes arrebatos de ira, incluyendo un supuesto enfrentamiento con el cantante Usher en la fiesta posterior a los Oscar de Beyoncé y Jay-Z el 19 de marzo.

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Según una fuente citada por la revista Star, Hailey ya no está dispuesta a "ocultar" los supuestos arrebatos de su marido de 32 años, y quiere que Justin Bieber reciba apoyo para lo que se describe como un "enfado explosivo".

La preocupación por el comportamiento de Justin surge tras años de debate público sobre su salud mental y su inestabilidad emocional, gran parte del cual provino del propio cantante. Después de una adolescencia turbulenta bajo los focos, ha hablado sobre la depresión, la ansiedad y la presión, y en junio utilizó Instagram para decirles a sus fans que sabía que tenía "problemas de ira" y que se sentía "destrozado".

Hailey Bieber pone un límite a la actitud impulsiva de Justin Bieber.

Según una fuente de Star , amigos y familiares están preocupados de que el temperamento de Justin pueda arruinarle la vida por completo si no lo controla. La fuente afirma que quienes lo conocen bien reconocen el trabajo que ya ha hecho en sí mismo, pero insisten en que el problema de fondo persiste.

"Justin ha trabajado mucho en sí mismo, pero sigue teniendo muy poca paciencia", declaró la fuente al medio. "Se enfada con mucha facilidad, sobre todo en situaciones de alta presión, y cuando eso ocurre, parece que no tiene las herramientas para manejarlo con calma".

El supuesto altercado con Usher se presenta como el ejemplo más claro de los últimos tiempos. TMZ informó que Justin y su antiguo mentor, de 47 años, protagonizaron lo que describió como un "acalorado intercambio" dentro de la fiesta posterior a los Óscar, repleta de estrellas y organizada por Beyoncé y Jay-Z.

Here is a photo of how things got physical with Justin Bieber and usher. This left everybody shocked as Justin Bieber grabbed usher and was seen clearly arguing with him about something before things got physical. https://t.co/rYPqKlQbDu pic.twitter.com/1cChdHTQq8 — Joe (@Joethecreator99) March 22, 2026

Según una fuente del diario The Star , Justin "se vio en una situación incómoda" esa noche y "en lugar de simplemente marcharse, reaccionó violentamente".

Lo más preocupante es que el informe sugiere que no se trató de un caso aislado. "Ha habido muchos otros episodios de violencia en los últimos meses, hasta el punto de que Hailey quiere que reciba ayuda", afirma la fuente. En otras palabras, el caso de Usher se presenta como parte de un patrón, en lugar de un simple incidente aislado.

Se dice que Hailey, de 29 años, está actuando con mucha cautela. Sigue apoyándolo incondicionalmente y siempre está ahí para él, pero aclara que ese apoyo no llega al punto de ignorar comportamientos que teme que puedan perjudicarlo a largo plazo. Por su propio bienestar, según una fuente cercana, ella quiere que afronte el problema directamente con ayuda profesional.

Las propias palabras de Justin Bieber sobre sentirse "roto"

Lo que hace que esta última ola de preocupación parezca diferente es que Justin Bieber ya ha admitido, con sus propias palabras, gran parte de lo que se le acusa. En junio, en un mensaje sincero en Instagram, les dijo a sus seguidores: "¿No creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira".

Justin Bieber shares worrying new post saying he knows he’s “broken” and has “anger issues.”



“I know I’m broken. I know I have anger issues. I tried to do the work my whole life to be like the people who told me I needed to be fixed like them.



And it just keeps making me more… pic.twitter.com/oOvVKUghep — Oli London (@OliLondonTV) June 16, 2025

Fue más allá, describiendo toda una vida intentando adaptarse a las expectativas de los demás. "Me pasé la vida esforzándome por ser como aquellos que me decían que tenía que ser como ellos", escribió. "Y eso solo me cansa y me enfada cada vez más".

La postura de Hailey, según se informa, encaja de forma incómoda pero lógica en este panorama. La pareja tiene un hijo de 19 meses, Jack, y la presencia de un niño pequeño inevitablemente cambia las reglas del juego. Por mucha compasión que se pueda sentir hacia el pasado y las vulnerabilidades de Justin, también surge la cuestión práctica de cómo se manejan esos problemas dentro de una familia joven.