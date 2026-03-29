El príncipe Hisahito de Japón ya es mayor de edad. Es el primer miembro de la realeza de su país en hacerlo en 40 años, y posiblemente el último. La ceremonia de mayoría de edad del joven de 19 años en el Palacio Imperial fue suntuosa y simbólica, pero puso de relieve una realidad preocupante: el Trono del Crisantemo se enfrenta a una histórica crisis sucesoria, sin herederos varones claros más allá de Hisahito.

Nacido el 6 de septiembre de 2006, el príncipe Hisahito es el único hijo del príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko. Su solemne ceremonia incluyó la recepción de una corona de seda negra y laca, que marcó su entrada formal a la edad adulta. Asistieron a los rituales altos miembros de la realeza, funcionarios gubernamentales y dignatarios, lo que resaltó el papel central del príncipe en el futuro imperial de Japón.

"Muchas gracias por otorgarme la corona hoy en la ceremonia de mayoría de edad", dijo Hisahito, comprometiéndose a cumplir con sus deberes y responsabilidades reales. Vestido primero con túnicas tradicionales y luego con el atuendo ceremonial negro, visitó los santuarios del palacio, al emperador Naruhito y a la emperatriz Masako, y rindió homenaje a sus antepasados en lugares históricos, como el Santuario de Ise y la tumba del emperador Hirohito.

El dilema de la sucesión exclusivamente masculina

Las leyes de sucesión imperial de Japón, que excluyen a las mujeres, colocan a Hisahito en una situación precaria. Si bien el emperador Naruhito tiene una hija, la princesa Aiko, esta no puede ascender al trono bajo el sistema actual. Después de Hisahito, no hay herederos varones más jóvenes, lo que deja a la monarquía con la perspectiva de una extinción histórica a menos que se modifiquen las normas. La opinión pública favorece que las mujeres suban al trono, pero la Casa Imperial sigue manteniendo la tradición.

Las ceremonias son más que una simple formalidad; son un crudo recordatorio de la fragilidad de la monarquía. Con solo dieciséis miembros adultos en la Familia Imperial, el número de posibles sucesores es extremadamente reducido, y la continuidad de un linaje de 2600 años de antigüedad pende de un hilo.

La vida personal y las pasiones de Hisahito

Además de sus deberes reales, Hisahito estudia biología en su primer año en la Universidad de Tsukuba. Tiene un gran interés por las libélulas y es coautor de un artículo académico que estudia los insectos en la finca de su familia en Tokio. Disfruta del bádminton y ha tenido una crianza más privada en comparación con sus hermanas, la princesa Kako y la ex princesa Mako, esta última perdió su estatus real tras casarse con un plebeyo.

Las aficiones y el enfoque académico de Hisahito pintan la imagen de un joven que se prepara para la vida adulta con responsabilidad, equilibrando la educación con las obligaciones ceremoniales. Su enfoque mesurado de la vida contrasta con las vidas ostentosas de otros miembros de la familia.

El futuro de la línea imperial de Japón

Con Hisahito ya adulto, todas las miradas están puestas en el futuro de la monarquía japonesa. El príncipe heredero Akishino sigue siendo el segundo en la sucesión, pero tanto él como Hisahito son los últimos varones jóvenes de la familia. Miembros de la realeza de mayor edad, como el príncipe Hitachi, tío de Naruhito, son de edad avanzada, lo que agrava aún más la delicada situación.

Los expertos advierten que, sin un cambio en las reglas de sucesión, el Trono del Crisantemo podría enfrentarse a una crisis histórica. Mientras tanto, la opinión pública continúa debatiendo si permitir la sucesión femenina preservaría este antiguo linaje. Por ahora, el príncipe Hisahito se erige como la única esperanza de una monarquía con más de dos milenios de historia, cargando con el peso de la historia sobre sus jóvenes hombros.