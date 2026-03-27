LOS ÁNGELES — Shaquille O'Neal negó rotundamente las afirmaciones virales de que envió mensajes directos explícitos y extraños a la estrella del pop Sabrina Carpenter, y les dijo a los oyentes de su podcast que las capturas de pantalla son falsas y que él posee habilidades de coqueteo mucho mejores que las que se muestran.

El miembro del Salón de la Fama de la NBA, de 54 años, abordó el rumor durante un episodio reciente de "The Big Podcast with Shaq", leyendo en voz alta algunos de los supuestos mensajes obscenos antes de desmentirlos rotundamente. "Para empezar, chicas, el Diesel tiene mucho más estilo que eso", dijo O'Neal, usando su conocido apodo mientras se reía de la controversia.

Las capturas de pantalla, que circularon ampliamente en las redes sociales a principios de este mes, supuestamente mostraban a O'Neal enviando mensajes directos a Carpenter por Instagram con contenido explícito e inusual, incluyendo una frase sobre guardar sus "pedos en un frasco de colonia" y rociarlo a diario. Otros supuestos mensajes hacían referencia a alardes sexuales vulgares. Las imágenes parecían provenir de una cuenta verificada con la foto de O'Neal, pero él y sus compañeros rápidamente detectaron indicios de manipulación.

Los presentadores del podcast, incluida la comediante KT Bailey, coincidieron en que los mensajes no parecían de O'Neal. Bailey señaló que la foto de perfil parecía retocada con Photoshop y sugirió que todo el intercambio podría haber sido generado por IA o inventado por alguien que buscaba llamar la atención. O'Neal añadió que el tono y la forma de expresarse —incluido el hecho de que se presentara a pesar de escribir desde su cuenta verificada— hacían que las afirmaciones resultaran inverosímiles.

Un rumor viral desata un debate en línea.

El rumor se extendió rápidamente tras la aparición de las capturas de pantalla, y algunos usuarios creyeron inicialmente que los mensajes eran auténticos debido al aspecto realista de la interfaz de Instagram. Las reacciones variaron desde la diversión hasta la crítica, y algunos se preguntaban por qué una celebridad de la talla de O'Neal le enviaría propuestas tan directas e incómodas a la cantante de 26 años, conocida por éxitos como "Espresso" y "Please Please Please".

Carpenter, quien no se ha pronunciado públicamente sobre los supuestos mensajes directos, guarda silencio al respecto. Sus representantes no han confirmado ni desmentido nada, y ella no ha compartido ni reaccionado a las capturas de pantalla en sus redes sociales.

La respuesta de O'Neal combinó humor y desdén. Bromeó sobre la naturaleza explícita de los mensajes, al tiempo que recalcó que su forma de interactuar en la vida real difiere significativamente. Los invitados al podcast confirmaron que el contenido no se correspondía con la imagen pública de O'Neal ni con su estilo de comunicación habitual, señalando que los mensajes parecían más un intento de troleo en internet que una auténtica iniciativa de acercamiento a una celebridad.

La trayectoria de O'Neal en las redes sociales y su imagen pública.

El ex pívot de Los Angeles Lakers siempre ha cultivado una personalidad arrolladora, tanto dentro como fuera de la cancha. Conocido por su carisma, sus proyectos empresariales y sus frecuentes apariciones en los medios, O'Neal mantiene una presencia activa en las redes sociales y en su podcast. Anteriormente, ha compartido anécdotas sobre su vida amorosa y ha admitido errores personales del pasado, incluyendo infidelidades durante su carrera como jugador.

Este último rumor se inscribe en un patrón más amplio de escándalos de mensajes directos de famosos que suelen propagarse rápidamente en línea, a veces impulsados por deepfakes, herramientas de IA o imágenes editadas diseñadas para generar interacción. Los expertos señalan que las capturas de pantalla de los mensajes directos de Instagram son relativamente fáciles de falsificar con software de edición moderno, especialmente cuando se combinan con texto o elementos de perfil generados por IA.

O'Neal ha sido objeto de escrutinio por asuntos personales en el pasado, pero generalmente ha abordado los rumores con una mezcla de franqueza y humor. Su respuesta en el podcast mantuvo ese enfoque, transformando una situación potencialmente incómoda en un contenido ameno para los oyentes, al tiempo que rechazaba categóricamente las acusaciones.

Contexto de las interacciones entre celebridades y la viralidad en línea

Los incidentes que involucran supuestos mensajes directos entre figuras públicas suelen poner de manifiesto los desafíos de las redes sociales en la era digital. Lo que comienza como una simple publicación puede convertirse en una avalancha de debates, especulaciones y, en ocasiones, daños a la reputación, antes incluso de que se aclaren los hechos.

En este caso, la rápida difusión de las capturas de pantalla pone de manifiesto la velocidad con la que puede circular contenido no verificado, especialmente cuando existe una brecha generacional entre una leyenda del baloncesto y una estrella emergente del pop. Carpenter, quien saltó a la fama como estrella de Disney Channel antes de alcanzar el éxito en la música comercial, ha cultivado una imagen pública desenfadada pero segura de sí misma que contrasta notablemente con el tono grosero de los supuestos mensajes.

O'Neal, con su imponente estatura de 2,16 metros y un peso superior a los 136 kilos en su mejor momento como jugador, cultivó la personalidad de "Big Diesel", que enfatiza el dominio, el ingenio y la autocrítica. Su negación reforzó esa imagen, sugiriendo que cualquier intento real de coqueteo por su parte reflejaría mayor sofisticación o habilidad para seducir.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron con una mezcla de escepticismo y diversión. Algunos defendieron a O'Neal, argumentando que los mensajes eran obviamente falsos, mientras que otros consideraron la historia como un entretenimiento inofensivo. El episodio también reavivó el debate sobre la ética de compartir mensajes privados —reales o falsos— sin consentimiento.

Implicaciones más amplias para la cultura de las celebridades.

El incidente refleja las tensiones constantes en la forma en que las celebridades gestionan su privacidad, la percepción pública y las interacciones digitales. Figuras de alto perfil como O'Neal y Carpenter están bajo un escrutinio constante, donde incluso los rumores sin fundamento pueden dominar los ciclos de noticias.

La decisión de O'Neal de abordar la acusación directamente en su podcast le permitió controlar la narrativa e inyectar humor, mitigando así cualquier daño residual. También sirvió como recordatorio para que el público actúe con cautela ante el contenido viral, especialmente cuando se trata de comunicaciones privadas que carecen de verificación independiente.

Carpenter ha continuado con su apretada agenda, promocionando su música y de gira, sin pronunciarse sobre el rumor. Su equipo no ha emitido ninguna declaración, en consonancia con su estrategia de ignorar los rumores infundados en internet.

Para O'Neal, este episodio añade un capítulo más a su trayectoria profesional tras su carrera en el baloncesto, repleta de apariciones en los medios, negocios y proyectos de entretenimiento. El cuatro veces campeón de la NBA sigue siendo una figura muy querida, cuya personalidad arrolladora suele despertar tanto admiración como bromas.

A medida que la noticia desaparece de los titulares inmediatos, pone de manifiesto la velocidad y el alcance de los rumores en las redes sociales en 2026. Dado que las herramientas de IA hacen que la invención sea cada vez más convincente, distinguir la realidad de la ficción requiere un mayor escrutinio tanto por parte de los consumidores como de las plataformas.

El mensaje final de O'Neal en el podcast fue simple: las afirmaciones eran falsas y cualquiera que lo conociera debería haberlo sabido. Sus compañeros de programa se hicieron eco de esta opinión, recalcando que las capturas de pantalla virales representaban una broma de internet y no la realidad.

En una época en la que las interacciones entre famosos alimentan un sinfín de especulaciones en línea, la rotunda negación de O'Neal y su humor autocrítico ofrecieron una refutación directa: Diesel tiene mucho más talento que eso.