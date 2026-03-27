Tras hablar con sinceridad sobre su personalidad y sus recientes trabajos como actriz, incluyendo una escena con Moon Sang-min que acaparó mucha atención, la actriz surcoreana Lee Yi-dam está recibiendo de nuevo mucha atención.

Lee es conocida por su versatilidad en diversos géneros. Recientemente, ha participado en varios proyectos que demuestran su amplitud interpretativa. Además, ha realizado una nueva sesión de fotos y una entrevista que permiten conocer su personalidad fuera de la pantalla.

Según Naver , Lee desplegó una amplia gama de ideas en un reportaje de moda para la revista Singles, alternando entre estilos elegantes e intensos. La revista destacó su versatilidad visual, lo que contribuyó a consolidar su reputación como artista dinámica.

Lee habló sobre su personalidad fuera del foco mediático en una declaración que hizo durante la entrevista: "En realidad, soy una persona introvertida y tímida, pero cuando estoy en el ojo público, quiero ser alguien que se esfuerza al máximo en todo".

En la entrevista también habló de cómo se sentía cada vez más cómoda con las sesiones de fotos y con estar en público. "Las sesiones de fotos son un mundo completamente distinto al de la actuación, así que al principio me resultaba incómodo, pero ahora que lo afronto con la mentalidad de disfrutarlo, se vuelve mucho más divertido", dijo.

Sus recientes trabajos como actriz también la han ayudado a ser más conocida. Según Ten Asia , Lee interpretó dos personajes muy diferentes en las series Lady Dua y Pavane, demostrando así su capacidad para interpretar personajes muy distintos entre sí.

Lee habló sobre esos papeles y cómo interpretó cada uno de manera diferente. "Si Mi-jeong era un personaje oscuro y profundo, Sera era mucho más dulce, y pensé mucho en cómo expresar las emociones de cada personaje".

Aunque el papel de Lee en Pavane fue pequeño, acaparó mucha atención por una trama en la que tuvo una aventura de una noche con un personaje interpretado por Moon Sang-min. Esto dio mucho que hablar.

La entrevista también puso de manifiesto la conexión personal de Lee con su trabajo actual. Comentó: "Mi primera sesión de fotos también fue con Singles", lo que demuestra la gran colaboración que mantiene con la revista.

Según fuentes del sector, el aumento de popularidad de Lee forma parte de una tendencia más amplia en la que los actores coreanos están ganando popularidad por sus dotes interpretativas y por la forma en que conectan con los fans a través de entrevistas e historias sinceras.

Sus comentarios más recientes muestran la diferencia entre cómo se comporta en público y cómo se comporta en privado, algo que les sucede a muchos actores.