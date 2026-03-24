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CIUDAD DE MÉXICO — Días antes de que Kenia OS conquistara México con el lanzamiento de su nuevo álbum K de Karma, la artista mexicana ya había decidido que, pasara lo que pasara, todo habría valido la pena.

El álbum aún no había salido. El grito colectivo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México aún no se había producido. Pero Kenia habló con esta reportera como alguien que sabía que estaba a punto de ofrecer algo diferente. Algo más grande. Algo que le había exigido mucho y que cambiaría muchas cosas.

Algunos artistas publican un álbum. Otros utilizan un álbum para transformarlo todo.

Kenia OS parece haber hecho esto último.

La estrella mexicana lanzó la semana pasada K de Karma, su cuarto álbum de estudio, en medio de una ola de expectación que no solo cumplió con las expectativas, sino que se convirtió en una multitudinaria celebración en la capital. Allí, frente a miles de fanáticos, la cantante nacida en Sinaloa presentó una nueva era con la seguridad, la teatralidad y el dominio que llevaron a muchos a declararla, sin esperar la aprobación de nadie, la reina actual del pop mexicano.

Cinco días después, el álbum tenía 10 canciones en el Top 200 de Spotify México, con más de 3 millones de reproducciones en total. Debutando en el número 3 solo después de BTS y Luke Combs, se convirtió en el noveno mejor debut de un álbum femenino en la historia de la lista en México.

Lo fascinante es que, cuando hablé con ella, ese momento aún no había llegado, pero parece que de alguna manera ella lo sabía.

"Este álbum me costó más que todos los demás, y es el mejor", me dijo, con esa mezcla de honestidad y determinación que tienen los artistas cuando saben que se arriesgan a algo importante. No era falsa modestia. No era una frase promocional ensayada. Era el resumen de un proceso largo, exigente, casi obsesivo. La propia Kenia explicó que se presionó para superar a Pink Aura , que trabajó en varios equipos creativos y que del proceso surgieron más de 50 canciones, de las cuales solo 14 llegaron a la versión final. "Fui muy perfeccionista con todo, desde la música hasta las mezclas, con todo", dijo.

Y se nota.

K de Karma no suena como un álbum hecho para seguir la corriente. Suena como un disco construido para reclamar territorio. Desde el primer tema, "Belladona", Kenia deja claro que esto no es solo una continuación de lo que ya había construido. Hay más ambición, más dramatismo, más matices. Cuando le dije que el inicio parecía una declaración de intenciones, casi una elegante advertencia de que se avecinaba "algo más", no dudó: "Otra era, es algo más. Es otro giro".

Admitió después que temía la reacción del público ante ese riesgo. Temía que no les gustara, que los sorprendiera demasiado, que no la entendieran. Pero sucedió todo lo contrario. "Resultó ser una de las tres canciones del álbum que más ha gustado a mis fans, y también a gente ajena a ese círculo". En realidad, les ha encantado todo.

El álbum incluye dos colaboraciones con la cantante española Lola Índigo y la cantante mexicana Carla Morrison, una grabación de la icónica periodista Adela Micha y mucho más .

Esa vulnerabilidad, por cierto, es una de las claves de Kenia OS. Puede subir al escenario como una emperatriz del pop, pero aun así sabe hablar como la joven que entiende lo que se necesita para conquistar ese espacio y mantenerse en él. Y tal vez por eso conecta tan profundamente. Porque detrás del brillo hay trabajo. Y detrás de la imagen pública hay una mujer de 26 años que ha tenido que aprender a crecer bajo la mirada, a veces cariñosa y a veces cruel, de millones de personas.

Kenia Guadalupe Flores Osuna nació en Mazatlán, Sinaloa, y antes de convertirse en una figura central de la música pop mexicana, logró una enorme base de seguidores en línea, con 18 millones solo en Instagram.

Lo que siguió fue una transición que muchos intentaron minimizar al principio, pero que nadie puede negar ahora: la influencer se convirtió en una estrella, la creadora digital en una artista profesional y referente de la moda, y ahora la artista quiere convertirse en algo aún más difícil, una figura que defina su época.

Pero ningún ascenso se produce sin ruido, y en el caso de Kenia ese ruido ha sido particularmente fuerte.

Uno de los momentos más delicados de la conversación surgió cuando abordamos los rumores que circulaban a su alrededor, alimentados por su relación con Peso Pluma y por relatos vinculados al crimen organizado, especialmente tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", líder del brutal y poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. Era importante preguntarle por qué los comentarios estaban presentes y por qué, en un país como México, hay ciertos temas que no se pueden tomar a la ligera. Su respuesta fue inmediata y firme. "No tengo nada que ocultar", me dijo Kenia. De hecho, afirmó que nunca consideró posponer el lanzamiento del álbum. Aseguró que tenía todo "en perfecto orden".

Eso no significa que los comentarios no duelan. "Creo que es una situación realmente injusta", admitió. "También tengo un grupo de haters (detractores). Lo llamo fandom porque están obsesionados con mi vida, con lo que me pasa y por lo que paso. Así que aprovechan cualquier resquicio para involucrarme, envolverme en su mundo y hacer que se vuelva viral de alguna manera".

Aun así, ha aprendido a sobrellevarlo. "Al fin y al cabo, creo que es algo que realmente no puedo controlar, ni como figura pública ni como persona. Creo que lo más importante es que sepas quién eres y qué haces, y que tu familia, tus seres queridos y tu equipo estén tranquilos, trabajando y sabiendo que, al final, todo esto es una mentira total y es sumamente injusto, pero no puedo controlarlo".

En ese momento, la conversación dejó de ser solo sobre una celebridad defendiéndose de un rumor. Porque Kenia respondió desde la experiencia de haber crecido en Sinaloa, un estado cuya belleza y vitalidad cultural han coexistido durante años con una violencia brutal que a menudo termina contaminando incluso la forma en que se ve a quienes nacieron allí.

"Desafortunadamente, al ser de ese estado, uno empieza a normalizar y a convivir con esa situación (la violencia) a diario, ¿verdad?", reflexionó. "Y siempre fue mi propósito, de alguna manera, alejarme de eso, crecer por un camino diferente, porque siempre supe lo que quería para mi carrera y dónde quería estar, y que quería hacer giras por Estados Unidos y crecer mucho. Y bueno, es injusto, pero al final del día estoy en paz, y por eso no voy a cambiar nada por las mentiras e injusticias que otros dicen sobre mí".

También suena como la definición más honesta de lo que significa convertirse en un modelo a seguir.

Porque cuando se habla de ser un modelo a seguir, muchos artistas responden con fórmulas ensayadas por los medios. Kenia, no. Sus respuestas son más bien una consecuencia de su propia trayectoria. Quiere ser un ejemplo, la prueba fehaciente de que una joven de Mazatlán puede construir una carrera internacional sin que su historia sea objeto de prejuicios o escándalos. Y hoy en día, eso tiene un valor inmenso.

La conversación también dio pie a una Kenia mucho más relajada, íntima y enamorada. Cuando le pregunté sobre la canción Tú y Yo X Siempre y sobre ese cuello en el que se apoya en una de las imágenes románticas de esa época, se rió y me abrió una ventana a su mundo cotidiano. Habló de su obsesión con los perfumes, de una colección de alrededor de 150 fragancias —acaba de lanzar la suya propia llamada Muse— y dijo que su novio, Peso Pluma, ya tiene unas 50. En este tema, se mostró reservada y se negó a compartir nombres.

"Hacemos stack (varios al mismo tiempo)", explicó, y luego dio una de esas respuestas que funcionan al instante porque es dulce, coqueta y muy propia de ella: ese cuello, su cuello, dijo, huele "caro, delicioso e irresistible".

Su relación con Peso Pluma, por supuesto, es parte del interés público que la rodea. La pareja fue vinculada desde finales de 2024, y su romance se confirmó públicamente en 2025, convirtiéndose en una de las historias de amor más seguidas de la música mexicana reciente. Pero incluso en ese caso, Kenia parece haber encontrado el equilibrio entre compartir y proteger. No lo niega. No lo exagera. Lo integra como un capítulo brillante de su vida.

Quizás por eso K de Karma llega con tanta fuerza. Porque no es más que una colección de canciones nuevas. Es el retrato de una mujer dueña de su historia y una artista que comprendió que el pop no se trata solo de sonar bien, sino también de expresar quién eres cuando todos creen conocerte.

Y hoy, después del álbum, después de Palacio de los Deportes, después de las cifras, después de la controversia y su respuesta, una cosa está clara: Kenia OS ya no busca su lugar en el pop mexicano. Se lo ha ganado, y viene con una corona.