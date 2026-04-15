El tan publicitado reencuentro entre Selena Gomez y Demi Lovato en Florida, durante la gira "It's Not That Deep" de Lovato, ha sido calificado de "falso" por un experto en lenguaje corporal, quien afirma que el abrazo entre ambas ante las cámaras no indicó ningún deshielo real en su larga y distante relación, según informa la revista Ok!

El encuentro entre Selena Gomez y Demi Lovato rápidamente se presentó en internet como un final de cuento de hadas al estilo Disney Channel. Las excompañeras de reparto de Barney & Friends y Wizards of Waverly Place , que crecieron juntas bajo la atenta mirada de la maquinaria Disney, han sido durante mucho tiempo objeto de especulaciones sobre un distanciamiento silencioso y prolongado.

El hecho de que dejaran de seguirse en las redes sociales, las entrevistas que insinuaban un distanciamiento y sus carreras profesionales marcadamente separadas se han interpretado como señales de que su amistad, antes intensa, se había enfriado hasta convertirse, en el mejor de los casos, en algo superficial.

Así que cuando Gomez apareció en una fecha de la gira " It's Not That Deep" de Lovato, los fans y los blogs de celebridades se apresuraron a declarar una tregua. Publicó clips desde una caja, luciendo la sudadera de la gira de Lovato con el eslogan "It's Not That Deep" estampado en mayúsculas rosas llamativas, y más tarde compartió una foto de un abrazo entre bastidores en su historia de Instagram. A primera vista, parecía una solución perfecta.

Según el analista de lenguaje corporal Inbaal Honigman, una mirada más atenta revela una historia diferente.

Selena Gomez, Demi Lovato y un abrazo que se sintió "evasivo".

En declaraciones a Casino.org US, Honigman analizó la foto que se ha vuelto viral entre bastidores de Selena Gomez y Demi Lovato, describiendo una sorprendente diferencia entre la exuberancia de Lovato y la postura más reservada de Gomez.

"En la foto que tomaron juntas, Demi Lovato se ve mucho más feliz que Selena Gomez", dijo. Se describe a Lovato inclinándose hacia Gomez, lo que indica que "en ese momento, se siente apoyada por su presencia".

Su mano "acuna el brazo de Selena, en un gesto cálido y agradecido", y su sonrisa es "amplia, radiante y genuina, con las mejillas redondeadas".

Honigman añadió que Lovato tiene la barbilla ligeramente baja, en lo que ella interpreta como una postura sumisa, viéndola como una muestra de gratitud casi deferente por la presencia de Gomez. "Siente que Selena le ha hecho un gran favor al venir a apoyarla. Demi está feliz y agradecida".

Mientras tanto, Gómez se muestra bajo una luz mucho más fría. "Selena se mantiene firme sobre sus pies, con la cadera y el hombro ligeramente girados en dirección opuesta a Demi. No está completamente concentrada en el momento y quiere que esto termine rápido", afirmó Honigman.

En lugar de dejarse llevar por el abrazo, Selena no se funde con él como Demi. Su mano está cerrada en un pequeño puño, de modo que las puntas de sus dedos ni siquiera tocan a su vieja amiga.

La experta llega incluso a describir el abrazo de Gómez como "más evasivo que cálido y cariñoso", sugiriendo que está cumpliendo una obligación en lugar de disfrutar del reencuentro. "No lo siente de verdad", dijo Honigman, señalando que, si bien la sonrisa de Gómez es "perfecta y uniforme", es "mucho más apagada que la de Demi".

Su conclusión es tajante: "Selena le está haciendo un favor a Demi al venir a apoyarla, pero no están resucitando su amistad".

Por supuesto, se trata de una interpretación, no de un hecho. Ni Selena Gomez ni Demi Lovato han comentado públicamente sobre el estado de su relación en relación con esta aparición en particular, y no ha surgido ninguna prueba independiente que confirme que el abrazo fue fingido o no sincero.

Cuando las "mejores amigas" parecen más bien primas lejanas

Honigman no se limitó a calificar el abrazo de tibio. Sugirió que, al menos visualmente, Selena Gomez y Demi Lovato ahora se parecen más a parientes lejanas que a las que antes eran amigas inseparables.

Según ella, la pose parece la de "primas que apenas se conocen posando para una bonita foto para la abuela", en lugar de exestrellas de Disney Channel reencontrándose tras años de separación. El detalle de que ambas miren directamente a la cámara en lugar de mirarse entre sí es, en su opinión, revelador. "No dan la impresión de ser buenas amigas poniéndose al día después de una larga ausencia", afirmó, añadiendo que su mirada "transmite el mensaje de que están menos interesadas la una en la otra y más interesadas en conseguir una buena foto".

¿Telonero de un concierto o actuación para la cámara?

El análisis continúa con imágenes de Gomez en el concierto. En una historia de Instagram, se la ve con ropa de la gira de Lovato, con un brazo en alto, moviéndose al ritmo de la música desde un palco.

"Su baile es entusiasta, pero su expresión facial no lo es", observó Honigman. "Gomez vitorea con la barbilla en alto, adoptando una pose desafiante y decidida, como si se dejara llevar por el ritmo de la canción, pero sus ojos buscan, mirando hacia la cámara, comprobando si la siguen filmando".

Según Honigman, en el momento en que la cámara se aparta, la expresión de Gómez "se vuelve completamente neutra. La actuación ha terminado". La impresión que da es la de alguien que "se entrega por completo a la cámara cuando sabe que la están observando, pero cuando termina la sesión de fotos, parece aburrida. Mirada baja, labios sin sonreír; en realidad no se lo está pasando bien".

Las propias palabras de Gómez cuentan una historia mucho más entusiasta. Después del concierto, escribió en Instagram: "Estoy emocionada hasta las lágrimas. @ddlovato, este fue sin duda uno de los mejores conciertos. ¿Y las VOCES? ¡Impresionante!".

Ahí no hay lugar para la cautela, ni para la distancia emocional, al menos en forma de texto.