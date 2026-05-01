Busta Rhymes ha llegado a un acuerdo extrajudicial en una demanda interpuesta por su exasistente, quien lo acusó de agresión durante una disputa dentro de un edificio de apartamentos en Brooklyn, poniendo fin, al menos por ahora, a una batalla legal que duró un año.

La demanda fue interpuesta por Dashiel Gables, quien alegó que el rapero, cuyo nombre real es Trevor Smith Jr., le dio un puñetazo en la cara en 2024 tras un desacuerdo sobre sus obligaciones laborales, que incluían una comida retrasada y una llamada telefónica de la hija de Gables.

El presunto incidente tuvo lugar en el vestíbulo de la lujosa residencia de Rhymes en Brooklyn.

En los documentos judiciales publicados esta semana, ambas partes confirmaron que habían resuelto el asunto mediante mediación privada.

Según consta en los registros judiciales, "las partes están ultimando la documentación del acuerdo y prevén que estará finalizado en un plazo de diez días", escribieron los abogados.

Según informó RollingStone , un juez ha ordenado a ambas partes que presenten formalmente el acuerdo para su aprobación antes del 1 de junio.

Los términos exactos del acuerdo, incluyendo si se intercambió dinero, no se han hecho públicos.

Busta Rhymes Settles With Assistant He Allegedly Punched for Using Phone on the Job https://t.co/MKhElr5vFf — billboard pro (@billboardpro) April 30, 2026

Busta Rhymes evita el juicio

El caso comenzó el año pasado cuando Gables demandó a Rhymes ante un tribunal federal, acusándolo de agresión, lesiones y maltrato laboral.

También afirmó que el incidente tuvo consecuencias profesionales negativas, diciendo que, tras pronunciarse al respecto, le negaron oportunidades en la industria del hip-hop.

Rhymes negó rotundamente las acusaciones y presentó una contrademanda por difamación.

Según Billboard , su equipo legal describió la demanda como "un intento de extorsión" y afirmó que Gables había hecho declaraciones falsas que dañaron su reputación y sus oportunidades de negocio.

"Smith no agredió ni golpeó a Gables", escribieron los abogados de Rhymes en documentos judiciales, argumentando que las acusaciones eran inventadas y no estaban respaldadas por pruebas.

La disputa también dio lugar a una breve investigación penal. Rhymes fue arrestado en enero de 2025 y recibió una citación judicial por agresión en tercer grado, un delito menor, según informes policiales.

Sin embargo, finalmente la fiscalía no presentó cargos penales y el caso siguió centrado en la demanda civil.

En un momento dado, Gables alegó que el rapero reaccionó violentamente tras recibir una llamada telefónica de su hija mientras trabajaba, afirmando que Rhymes se enfureció por una norma laboral que restringía el uso del teléfono.

Tras meses de escasa actividad judicial, ambas partes acordaron en enero suspender el proceso y someterse a mediación. A finales de abril, los abogados informaron al tribunal de que se había alcanzado un acuerdo preliminar.