El padre de Gigi Hadid , el promotor inmobiliario Mohamed Hadid, se ha vuelto viral tras compartir por error fotos generadas por inteligencia artificial que mostraban falsamente a su hija en la Gala Met de 2026.

Mohamed, de 77 años, publicó un collage en Instagram que parecía mostrar a Gigi luciendo un vestido blanco y dorado en la alfombra roja de la Gala del Met en Nueva York. En realidad, las imágenes fueron creadas mediante inteligencia artificial, aunque se desconoce quién las realizó originalmente.

Según la revista US Magazine , en su pie de foto, Mohamed elogió el aspecto artificial, escribiendo: "Parece salida de un cuadro de museo. Un momento clásico de Hadid". La publicación fue eliminada posteriormente después de que los fans señalaran que las imágenes no eran reales.

Los usuarios de internet no tardaron en percatarse del error y reaccionaron con sorpresa. Muchos afirmaron que las fotos no se parecían en nada a Gigi y se preguntaron cómo el padre de la supermodelo pudo ser engañado por imágenes generadas por IA. A pesar de la confusión, Gigi Hadid sí asistió a la Met Gala, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte.

Para la noche más importante de la moda, lució un vestido negro transparente de Miu Miu decorado con cristales, detalles florales y motivos que evocaban llamas. El look, audaz y cuidadosamente diseñado, reflejaba la temática artística del evento.

Mohamed Hadid was out there hyping his daughter Gigi Hadid's red carpet look like she was museum-worthy art ... only problem? He was duped by pics that weren't even real! 😅



Take a look: https://t.co/u3pazJBQJ3 — TMZ (@TMZ) May 6, 2026

Gigi Hadid comparte imágenes del detrás de cámaras

En una entrevista en la alfombra roja, Gigi explicó su amor por la Met Gala, diciendo: "Me encanta la Met porque realmente siento que, con los temas, podemos hacer básicamente como... es nuestra versión de una clase de arte de la escuela secundaria".

Añadió que su atuendo estaba inspirado en colecciones anteriores de Miu Miu y describió el proceso como creativo y práctico.

La supermodelo también reveló que su vestido estuvo listo tan solo unos días antes del evento.

"Hace dos días, literalmente, nos sentamos todos en una habitación de hotel y me pegamos los parches con cinta adhesiva, en plan celebración", dijo. "El cuerpo es el lienzo".

Si bien la publicación de Mohamed causó confusión en internet, la aparición real de Gigi en la Met Gala fue ampliamente elogiada por los expertos en moda. Lució un peinado rubio suelto con ondas y un maquillaje mínimo, lo que contrastaba notablemente con la versión generada por IA, que mostraba un peinado y un atuendo diferentes.

Además del malentendido que se hizo viral, Gigi también celebró recientemente su 31 cumpleaños con su hija Khai, según informó el Daily Mail .

Compartió fotos de un brunch en casa y de una tarta de cumpleaños decorada por Khai, mostrando una faceta más personal de su vida lejos de las alfombras rojas.