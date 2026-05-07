El polémico influencer, streamer y youtuber Clavicular se enfrenta a nuevos cargos. Esta vez, se le acusa de haber disparado a un caimán ya muerto en los Everglades.

Esta no es la primera vez que Clavicular, cuyo nombre real es Braden Eric Peters, se enfrenta a cargos; Peters ya se enfrentó a cargos en Arizona y actualmente se enfrenta a cargos no relacionados en Florida.

Clavicular presuntamente dispara a un caimán

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó que tiene conocimiento de un video que muestra a varias personas en una lancha neumática en los Everglades disparando armas de fuego contra un caimán. La agencia indicó que sus agentes están investigando el incidente y proporcionarán más detalles en cuanto estén disponibles.

El vicegobernador de Florida, Jay Collins, elogió la investigación y afirmó que la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC) está a cargo del asunto y que tiene plena confianza en sus funcionarios. Añadió que la vida silvestre y las vías fluviales de Florida merecen respeto, no ser explotadas indiscriminadamente, y advirtió que cualquier persona que abuse de la vida silvestre será sancionada con todo el peso de la ley.

"Espero que se presenten cargos contra quienes irrespeten descaradamente nuestras leyes", dijo.

Otros dos individuos que enfrentan cargos han sido identificados como Andrew Morales y Yabdiel Aníbal Cotto Torres. Morales es conocido con el apodo de "El Tarzán Cubano".

Los abogados Steven Kramer y Jeffrey Neiman, representantes de Peters, declararon a Los Angeles Times que su cliente había sido citado por un delito menor derivado de seguir las instrucciones de un guía de hidrodeslizador con licencia. "Se basó en esas instrucciones. Ningún animal ni persona resultó perjudicado. Confiamos en que, una vez que se comprenda la situación por completo, la gente verá las cosas como son", afirmaron.

El abogado de Morales, Richard Cooper, también pidió cautela, declarando a Los Angeles Times que "no hay ninguna acusación de que ningún animal haya resultado herido" y que las pruebas no respaldan la "narrativa sensacionalista" que circula en internet. Añadió que su cliente actuó siguiendo instrucciones de las autoridades y sin intención criminal.

Según la ley de Florida, disparar ilegalmente un arma de fuego en público puede conllevar una pena de hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 1.000 dólares.

¿Quién es Clavicular?

Clavicular, cuyo nombre real es Braden Eric Peters, es un influencer de "looksmaxing" y miembro del grupo en línea llamado manosfera.

El "looksmaxing" consiste en querer "maximizar" la apariencia física, a menudo utilizando métodos inusuales, extraños y posiblemente peligrosos, como la cirugía, el uso de drogas como los esteroides y el ejercicio extremo.

La manosfera es una red de comunidades en línea que difunden ideas falsas y dañinas sobre las mujeres y el feminismo. A menudo, la manosfera promueve que los hombres jóvenes actúen de forma más masculina y puede reforzar expectativas poco realistas sobre la sociedad.

Historial de Peters con las fuerzas del orden

Peters fue arrestado en marzo en Florida por un cargo de agresión no relacionado con este caso.

Según NBC Miami, "funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola dijeron que Peters y una mujer identificada como Violet Marie Lentz, de 24 años, están acusados de participar en la agresión a una mujer de 19 años en una casa de alquiler a corto plazo cerca de Kissimmee".

Según NBC Miami , la oficina del sheriff informó que la joven de 19 años fue presuntamente agredida por Lentz en la casa alquilada por Peters, y los detectives determinaron que Peters provocó la pelea y la publicó en las redes sociales para explotar a las dos mujeres.

Peters también fue arrestado en Arizona, pero esos cargos ya han sido retirados.