Tras casi 100 días desde el presunto secuestro de Nancy Guthrie en su casa de la zona de Tucson, la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" de la NBC, sigue desaparecida y las investigaciones continúan.

Ante la escasez de información sobre la desaparición de Guthrie, el director del FBI , Kash Patel, criticó a las autoridades locales durante su aparición en el podcast "Hang Out with Sean Hannity", que se emitió el 5 de mayo.

Patel afirmó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima apartó al FBI de la investigación durante cuatro días al comienzo de la misma.

"Las primeras 48 horas tras la desaparición de una persona son las más críticas", declaró Patel. "Es un asunto que compete a las fuerzas del orden estatales y locales. Nosotros, el FBI, simplemente decimos: 'Estamos aquí para ayudar. ¿Qué necesitan? ¿En qué podemos ayudarles?'. Y durante cuatro días, nos mantuvieron al margen de la investigación".

Guthrie desapareció tras un encuentro nocturno en la puerta de su casa. Según los informes, las cámaras de seguridad muestran a una persona enmascarada acercándose a la vivienda. La familia Guthrie ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su regreso sana y salva.

Kash Patel shifts blame for failure to find Nancy Guthrie: "It's a state and local matter, and for four days we were kept out of the investigation. *sniff*" pic.twitter.com/xFRd17na0m — Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2026

Como señaló Fox News , Patel dijo que el FBI estaba preparado para actuar con rapidez, pero que debía respetar la decisión del condado de Pima de enviar las pruebas de ADN del lugar de los hechos a un laboratorio privado en Florida, una medida que, según él, retrasó un análisis más rápido.

"Lo habríamos analizado en cuestión de días y tal vez habríamos obtenido mejor información o más información. Nuestro laboratorio es simplemente mejor que cualquier otro laboratorio privado, y no tuvimos la oportunidad de hacerlo", dijo Patel. "Así que entiendo la frustración de todos al respecto".

En un comunicado emitido el 6 de mayo, el sheriff Chris Nanos respondió a los comentarios de Patel, diciendo que "las decisiones relativas al procesamiento de pruebas se tomaron en el lugar de los hechos en función de las necesidades operativas", y añadió que él acudió la noche del incidente y que un miembro del grupo de trabajo del FBI estuvo presente y fue notificado.

"Tanto nuestro departamento como la familia Guthrie notificaron de inmediato al FBI", dijo Nanos. "Si bien el director del FBI no estaba presente, la coordinación con la agencia comenzó sin demora".

Durante su aparición en el podcast, Patel dijo que fue el FBI quien recuperó las imágenes de la cámara del timbre que mostraban a un sospechoso enmascarado fuera de la casa de Guthrie.

"Cuando por fin nos dejaron entrar, miren lo que hicimos", dijo Patel. "Entramos, conseguimos el timbre Ring y preguntamos: 'Oigan, ¿alguien está hablando con Google?'... Y podríamos haberlo conseguido días antes".

Casi 100 días después de su desaparición, las autoridades han investigado varias pistas, incluyendo el contacto con las fuerzas del orden mexicanas ante un posible secuestro transfronterizo, pero ninguna ha dado resultado. Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero después de no presentarse a un servicio religioso matutino y no poder ser localizada.