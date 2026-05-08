Un ciudadano estadounidense ha solicitado asilo político en España tras comunicar a las autoridades de Mallorca que temía regresar a Estados Unidos debido a las políticas del presidente Donald Trump , según informan medios de comunicación españoles.

El ciudadano estadounidense de 34 años se presentó esta semana en una comisaría de la Guardia Civil en Felanitx, una localidad de la isla de Mallorca, donde solicitó a los agentes que tramitaran su solicitud de asilo. Según informó Europa Press , el hombre manifestó tener miedo porque no compartía las políticas que Trump está implementando en Estados Unidos.

La solicitud fue lo suficientemente inusual como para captar la atención nacional en España. El medio local Última Hora informó que el hombre se encontraba en Mallorca con su familia y acudió a la comisaría acompañado de un abogado, alegando un "miedo insuperable" a regresar a Estados Unidos. El medio lo describió como el primer caso conocido de este tipo en la isla, en el que un ciudadano estadounidense solicita este tipo de protección.

Las autoridades españolas no concedieron el asilo de inmediato. Según los informes, agentes de la Guardia Civil le comunicaron al hombre que su comisaría no era el lugar adecuado para tramitar formalmente el procedimiento, pero tomaron nota de la solicitud y la remitirán a la Policía Nacional, que se encarga de la tramitación de solicitudes de asilo en España.

El sistema de asilo español permite a las personas que ya se encuentran en el país solicitar protección internacional en las oficinas de inmigración o comisarías de policía autorizadas, según las directrices de la Policía Nacional y del ACNUR. Las solicitudes son examinadas por las autoridades españolas de asilo y la decisión final la toma el Ministerio del Interior.

El caso surge en medio de un mayor escrutinio internacional sobre las políticas migratorias y nacionales de Trump, incluyendo las intensificadas medidas de control migratorio por parte del ICE y un clima político que ha generado fuertes reacciones en el extranjero. Aun así, solicitar asilo en Estados Unidos, una democracia y aliado histórico de España, es muy poco común y no garantiza protección.

Según las normas internacionales y europeas de asilo, los solicitantes generalmente deben demostrar un temor fundado de persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. La Comisión Europea describe el asilo como un derecho fundamental y una obligación internacional en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Por ahora, el caso del hombre parece estar en su fase inicial: una solicitud presentada ante una comisaría local, no una resolución judicial. Las autoridades españolas aún tendrían que determinar si su reclamación cumple con los requisitos legales para obtener protección internacional.