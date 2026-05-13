Una estatua dorada del presidente Donald Trump, inaugurada en su complejo de golf Doral en Florida, está generando un nuevo escrutinio después de que el empresario de criptomonedas Brock Pierce, un socio documentado de Jeffrey Epstein, apareciera como figura central en la ceremonia de inauguración.

Pierce, ex actor infantil y cofundador de Tether, fue fotografiado ayudando a develar el monumento de 6,7 metros conocido como el "Don Colossus" en el Trump National Doral Miami. La estatua, cubierta de pan de oro, representa a Trump con el puño en alto, imitando la pose que adoptó tras sobrevivir al intento de asesinato del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Según The Daily Beast, la estatua fue financiada por inversores de criptomonedas que promocionan la criptomoneda $PATRIOT y costó alrededor de 450.000 dólares.

El evento fue dirigido por el pastor Mark Burns, aliado de Trump y miembro de Pastores por Trump, quien describió la ceremonia como un homenaje a la resiliencia y el legado político de Trump. Burns escribió que la inauguración fue "mucho más que un simple corte de cinta" y la calificó como "un momento de gratitud, honor y recuerdo". También rechazó las comparaciones con la idolatría, afirmando que la estatua "no era un becerro de oro" y que sus seguidores "adoran al Señor Jesucristo y solo a Él".

Pero el papel de Pierce rápidamente desvió la atención del boato de MAGA de la estatua a sus vínculos pasados con Epstein, el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto que murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Según The New Republic, Pierce fue amigo y socio comercial de Epstein durante casi una década y lo ayudó a invertir en la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. El medio también citó un correo electrónico de 2012 en el que Pierce le decía a Epstein: "Me lo pasé genial con las chicas. Espero que ellas también se lo hayan pasado bien. Gracias".

Jeffrey Epstein's friend Brock Pierce cut the ribbon at the unveiling of the golden Trump statue in Doral, Florida.



In 2012, Pierce told Epstein that he had a "great time with the girls." pic.twitter.com/n960kamVus — FactPost (@factpostnews) May 11, 2026

En febrero, The Verge también informó que unos correos electrónicos de Epstein recientemente publicados revelaban que el financiero tenía profundas conexiones en el mundo de las criptomonedas , incluyendo a Pierce. Según The Verge, Epstein conoció a Pierce en la conferencia Mindshift en Little St. James, la isla privada de Epstein, en 2011. Un representante de Pierce declaró previamente a The Hollywood Reporter que Pierce desconocía la identidad de Epstein en aquel momento.

El mismo informe indicaba que los correos electrónicos mostraban que Pierce y Epstein estrecharon su relación en 2011 y 2012, y que Pierce "aparentemente le envió a Epstein" el mensaje de "lo pasé genial con las chicas" en marzo de 2012. The Verge también informó que Pierce facilitó una inversión inicial de 3 millones de dólares por parte de Epstein en Coinbase en 2014, aunque el medio señaló que Coinbase y Fred Ehrsam no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pierce ha sido durante mucho tiempo una figura controvertida en el mundo de la tecnología y las criptomonedas. Se dio a conocer como actor infantil en películas como Los patos poderosos, antes de dedicarse al entretenimiento digital y, posteriormente, a las criptomonedas. The Verge lo describió como cofundador de Tether, una de las stablecoins más influyentes del mundo.

Su presencia en la inauguración de la estatua de Trump también ha reavivado el interés por la relación pasada de Trump con Epstein. Trump se ha distanciado repetidamente de Epstein y no ha sido acusado de ningún delito en relación con el caso de tráfico sexual de Epstein. Aun así, el nombre de Epstein sigue siendo políticamente explosivo, especialmente a medida que siguen saliendo a la luz nuevos documentos y correos electrónicos.

La Casa Blanca ha declarado que no participó oficialmente en el proyecto de la estatua, pero Burns afirmó que Trump lo llamó y se dirigió directamente a la multitud durante el evento.

La estatua fue creada por el escultor Alan Cottrill, quien declaró a The Daily Beast que el equipo de Trump aceptó con entusiasmo la idea de añadirle un acabado de pan de oro. "Les encantó la idea, por supuesto", dijo Cottrill. "Es como darle agua helada a un hombre que se muere de sed. No fue difícil convencerlos".