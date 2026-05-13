La Organización Mundial de la Salud ha advertido que es probable que surjan más casos de hantavirus tras el brote mortal a bordo del crucero de expedición MV Hondius, mientras los organismos sanitarios internacionales continúan rastreando a los pasajeros y supervisando las posibles exposiciones en varios países.

El brote, vinculado a la rara cepa andina del hantavirus, ya ha provocado tres muertes y varios contagios confirmados entre los pasajeros y la tripulación que viajaron a bordo del buque con bandera holandesa durante un viaje cerca de Sudamérica y el océano Atlántico.

Según la OMS, el riesgo para la salud pública sigue siendo "bajo", pero las autoridades reconocieron que podrían surgir casos adicionales debido al período de incubación del virus y a las condiciones de contacto cercano a bordo del barco.

La OMS afirma que es "posible" que se produzcan más contagios.

En relación con el brote, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la situación como grave pero controlada.

En una rueda de prensa, Tedros declaró: "Si bien se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo".

Añadió que "es posible que se notifiquen más casos" debido al período de incubación del virus y al seguimiento continuo de los pasajeros que puedan haber tenido un contacto cercano a bordo.

La OMS confirmó que el virus implicado en el brote es el hantavirus andino , que es la única cepa conocida de hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona de forma limitada mediante contacto estrecho prolongado.

Un brote de coronavirus en un crucero provoca una respuesta internacional.

El brote a bordo del MV Hondius ha desencadenado una respuesta sanitaria internacional coordinada en la que participan autoridades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Según los avisos de la OMS sobre el brote, el buque transportaba a más de 140 pasajeros y tripulantes, y algunos viajeros ya habían desembarcado antes de que se reconociera plenamente el brote.

Varios pasajeros infectados requirieron evacuaciones médicas de emergencia tras desarrollar síntomas respiratorios graves asociados al síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad potencialmente mortal causada por la infección por hantavirus.

Según informó Reuters, al 11 de mayo, 18 pasajeros del crucero vinculado a un brote de hantavirus habían sido trasladados de regreso a Estados Unidos y puestos en cuarentena.

Las autoridades informaron que un pasajero que dio positivo estaba recibiendo tratamiento en una unidad de biocontención en Nebraska, mientras que el resto de las personas estaban bajo observación médica en instalaciones de Nebraska y Atlanta, incluyendo un caso sintomático.

Las autoridades sanitarias de varios países están llevando a cabo operaciones de rastreo de contactos que involucran a pasajeros de cruceros, viajeros aéreos y personal médico que pueden haber estado en contacto con personas infectadas.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de virus que se transmiten principalmente por contacto con roedores infectados, en particular a través de la exposición a la orina, las heces o la saliva de los roedores.

En casos excepcionales relacionados con la cepa Andes, la transmisión de persona a persona puede ocurrir a través del contacto estrecho y prolongado con individuos infectados.

Los síntomas suelen comenzar con fiebre, fatiga, dolores de cabeza y dolores musculares, antes de progresar a complicaciones respiratorias graves en algunos pacientes.

La OMS ha recalcado que el virus no se propaga tan fácilmente como las enfermedades transmitidas por el aire, como la COVID-19, y la evidencia actual sugiere que la población en general sigue corriendo un riesgo bajo.

Pasajeros puestos en cuarentena mientras los países monitorean una posible propagación.

Las autoridades de España, Francia, Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido han puesto en marcha medidas de vigilancia preventiva relacionadas con el brote.

Según informó Reuters, varios pasajeros estadounidenses fueron trasladados a instalaciones especializadas de biocontención en Nebraska y Atlanta, mientras que decenas más permanecen bajo observación médica.

Mientras tanto, los informes indican que han surgido casos sospechosos adicionales en Francia y España, a medida que las autoridades sanitarias intentan identificar a todas las personas que pueden haber tenido una exposición prolongada a pasajeros infectados.

El brote también desató la polémica en las Islas Canarias después de que estallaran protestas locales por los planes de que el buque atracara en Tenerife para la evacuación de los pasajeros.

Los científicos recalcan que el brote sigue siendo limitado.

A pesar de la creciente cobertura mediática, los expertos siguen insistiendo en que el brote permanece relativamente contenido y que actualmente no representa una emergencia mundial de mayor envergadura.

La cepa andina se considera inusual debido a su limitada transmisión de persona a persona, pero los científicos señalan que la transmisión sostenida y generalizada ha sido históricamente rara.

En cambio, los organismos de salud pública se han centrado en medidas de aislamiento rápido, pruebas y rastreo de contactos diseñadas para prevenir una mayor propagación, al tiempo que se realiza un seguimiento de las personas expuestas durante el período de incubación del virus.

Por ahora, los responsables sanitarios mundiales afirman que la prioridad sigue siendo la vigilancia, en lugar del pánico, mientras continúan las investigaciones sobre el origen y la cadena de transmisión.