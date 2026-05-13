La actriz surcoreana Lee Min Jung reveló recientemente un nuevo y sorprendente peinado que dejó boquiabiertos a muchos de sus seguidores. En uno de los videos de su canal de YouTube, permitió que la bloguera de belleza Si-ne creara su maquillaje de transformación completa al estilo gyaru.

Este look marcó una gran diferencia en comparación con su estilo habitual, ya que tenía un sombreado y un maquillaje de ojos únicos.

También hubo reacciones positivas por parte de los internautas, quienes comentaron lo bien que le quedaba el estilo gyaru. Según los comentarios recopilados por Koreaboo , un usuario comentó: "Le sienta de maravilla el estilo gyaru. Supongo que es cierto que si las personas guapas visten gyaru, se ven aún más guapas". Otro añadió: "Esto sí que es auténtico estilo gyaru", enfatizando la verosimilitud del look.

Las reacciones posteriores confirmaron lo bien que le quedaba ese estilo. Un comentario decía: "Parece una muñeca", mientras que otro afirmaba: "Le sienta de maravilla".

Muchos apreciaron que Lee Min Jung pareciera auténtica con este nuevo estilo, en lugar de intentar forzarlo, como señaló un comentario: "Parece una verdadera gyaru, no alguien que intenta parecerlo".

El maquillaje también realzó rasgos específicos. Una observación detallada de theqoo mencionó: "Ella ya tiene un puente nasal alto, pero con este sombreado gyaru, su puente nasal luce irreal".

Los fans no pudieron evitar elogiar no solo el maquillaje, sino también su belleza natural. Un usuario bromeó diciendo: "¡Lee Byung Hun, hijo de puta!", mientras que otro simplemente afirmó: "Su rostro al natural ya es muy bonito".

Lee Min Jung ha sido admirada durante mucho tiempo en Corea del Sur y en el extranjero por su belleza clásica y su encanto. A menudo se la recuerda con cariño como la "novia de la nación", un título que refleja su imagen cálida y cercana.

Por otro lado, KBIZoom informó que la actriz Lee Min Jung compartió en su canal de YouTube que su hija, Seo Yi, ha heredado su fuerte personalidad, llegando incluso a eclipsarla a ella y a su esposo, Lee Byung Hun. En tono de broma, comparó a Seo Yi con un vino fuerte, destacando su feroz independencia y terquedad, especialmente en lo que respecta a la ropa.

Un ejemplo reciente fue el de Seo Yi, quien insistió en usar una camiseta rosa en pleno invierno a pesar de que sus padres le sugirieron que se abrigara más. Lee Min Jung comentó que la predicción de su madre, en tono de broma, de que tendría una hija igualita a ella, se ha hecho realidad, y su madre está de acuerdo. A los fans les pareció una anécdota divertida y con la que se identificaron fácilmente, lo que puso de manifiesto la vivaz personalidad de la pequeña.