Una nueva serie documental revelará grabaciones inéditas de los pensamientos y luchas privadas de la princesa Diana , ofreciendo una visión íntima de la vida de la difunta miembro de la realeza lejos del foco mediático.

Según Radar Online , las cintas grabadas en 1991 en el Palacio de Kensington con la ayuda de su amigo, el Dr. James Colthurst, contienen más de cinco horas de audio sincero que recoge los pensamientos sin filtros de Diana sobre su problemático matrimonio con el entonces príncipe Carlos, sus problemas de salud mental y sus esperanzas de un futuro libre de las restricciones de la realeza.

Las grabaciones fueron sacadas clandestinamente del palacio y utilizadas por el autor Andrew Morton como base para su libro de 1992, "Diana: Su verdadera historia". Ahora, constituirán el núcleo de un documental de tres partes titulado "Diana: La verdad silenciada", cuyo estreno está previsto para el 31 de agosto de 2027, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte de Diana.

Fuentes familiarizadas con las grabaciones describieron el material como extraordinariamente crudo, revelando confesiones muy explícitas sobre las experiencias personales de Diana, incluyendo su trastorno alimenticio y sus múltiples intentos de suicidio. Las grabaciones también abordan la larga relación del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles, una fuente clave de tensión durante su matrimonio.

En un momento en que Diana estaba bajo un intenso escrutinio público, las grabaciones revelan sus intentos por conciliar su dolor personal con su papel público, según la fuente. El público se encontrará con una versión de ella que se siente inmediata y sorprendentemente humana.

La serie es una producción de Love Monday TV en colaboración con Morton y Colthurst, quienes aparecerán en pantalla para contextualizar la información. Hasta ahora, se había hecho pública menos de una hora de estas grabaciones, dejando gran parte de la voz de Diana inédita durante más de tres décadas.

En un comunicado, la productora afirmó: "En vida, cuando Diana hablaba, el mundo la escuchaba. Estas grabaciones recientemente descubiertas ofrecen una oportunidad única para escuchar la perspectiva de Diana una vez más", según AOL . Describieron a la princesa como una joven resiliente, perspicaz y cercana, que afrontaba los desafíos de la fama mundial con gracia y determinación.

El documental también explorará la visión de Diana para un nuevo capítulo en su vida: un futuro en el que Carlos siga adelante con Camilla, dejándola libre para forjar su propio camino.

El rodaje ya está en marcha, y los expertos del sector prevén que la serie atraiga mucha atención tanto por su importancia histórica como por su profundidad emocional. Uno de ellos señaló que escuchar a Diana contar su propia historia trasciende las interpretaciones y acerca a los espectadores a su realidad de una manera que los relatos escritos por sí solos no pueden lograr.