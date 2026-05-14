La actriz surcoreana Kim Bo Mi expresó públicamente su indignación después de que un grupo de estudiantes de secundaria amenazara a su hijo de 6 años mientras pasaban en bicicleta. El perturbador incidente ocurrió cuando ambos regresaban a casa de la escuela del niño.

Según Naver , Kim describió el incidente en una publicación en redes sociales el 11 de mayo. Dijo que los estudiantes fingieron patear a su hijo, lo que provocó que este se asustara y esquivara el golpe. Los adolescentes se rieron y continuaron alejándose.

Respecto al comportamiento de los jóvenes, Kim expresó su profunda indignación. "Me enfureció su falta de respeto", escribió. También reflexionó sobre la importancia de la educación, afirmando: "Me di cuenta de lo fundamental que es la educación familiar". A pesar de sentirse provocada, admitió haberse contenido, reconociendo que debería haberles gritado insultos, pero optó por no hacerlo.

La reacción del público fue mayoritariamente solidaria. Según la cobertura de Koreaboo , muchos internautas comentaron el miedo que debió sentir el niño. Uno escribió: "¡Qué asustado debió estar el niño!", mientras que otros recalcaron la necesidad de inculcar mejores modales a los jóvenes. "Aunque fuera una broma, se pasaron de la raya", dijo un comentarista. Otro enfatizó que "la educación en buenos modales es fundamental".

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Kim Bo Mi nació en Suwon y originalmente se formó como bailarina de ballet desde los 11 años. Posteriormente estudió danza en la Universidad Sejong de Seúl antes de dedicarse a la actuación tras aparecer en un programa de audiciones de televisión.

Kim hizo su debut como actriz en el drama "Painter of the Wind" y posteriormente ganó reconocimiento a través de proyectos como "Sunny", "My Husband", "Mr. Oh!", "I Hate You Juliet", "Dan" y "Only Love".

Kim se casó con el bailarín de ballet Yoon Jeon Il, quien participó en el programa Dancing 9, a principios de 2020, después de conocerse desde finales de la década de 2000. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo ese mismo año y ahora tienen dos hijos juntos.

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