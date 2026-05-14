Kim Kardashian ha conseguido otra victoria legal en una demanda presentada por un hombre de Nueva York que la acusó de publicar indebidamente su foto en Instagram durante una campaña por la justicia penal.

Según documentos judiciales, un juez otorgó a Kardashian casi 167.000 dólares en concepto de honorarios legales tras desestimar la demanda interpuesta por Ivan Cantu. La estrella de telerrealidad y empresaria había solicitado inicialmente unos 186.000 dólares para cubrir los gastos legales relacionados con la demanda.

El fallo se produce meses después de que el tribunal fallara a favor de Kardashian en noviembre de 2025, desestimando las demandas de Cantu. Tras esa desestimación, el equipo legal de Kardashian solicitó al tribunal que obligara a Cantu a pagar sus gastos legales.

Cantu se opuso a la solicitud, argumentando que el pago lo arruinaría económicamente. Según la revista US Magazine , también afirmó que Kardashian, cuyo patrimonio neto se estima en más de mil millones de dólares, no necesitaba el dinero. Sin embargo, el juez falló a favor de Kardashian por segunda vez.

Kim Kardashian awarded $167K by court from man who sued her even though he said it would ruin him https://t.co/qzthWXoEfl — Daily Mail (@DailyMail) May 12, 2026

Kardashian gana la demanda

La disputa legal comenzó en febrero de 2025 después de que Kardashian compartiera por error una foto de un Ivan Cantu equivocado en sus historias de Instagram. Su intención era publicar una foto de un recluso condenado a muerte en Texas con el mismo nombre, mientras se manifestaba en contra de su ejecución programada.

Según informó Yahoo , sus abogados explicaron que Kardashian y su equipo habían compartido unas 16 historias en Instagram en apoyo al recluso de Texas durante un período de 10 días en febrero de 2024.

En una de esas publicaciones se utilizó por error una foto del gerente del proyecto, residente en Nueva York, en lugar de la del preso condenado. El error se corrigió en cuestión de horas, según los abogados de Kardashian, quienes también afirmaron que ella se disculpó con el hombre neoyorquino tras enterarse del error.

"Fue un simple error al usar la foto pública de otro hombre con el mismo nombre", dijo el abogado de Kardashian, Michael Rhodes, en un comunicado anterior.

Añadió que la imagen fue retirada "casi inmediatamente" después de que se descubriera el problema.

El recluso de Texas por el que Kardashian había estado abogando fue ejecutado posteriormente el 28 de febrero de 2024.