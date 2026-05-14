Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se han estancado después de que Teherán se negara a hacer concesiones nucleares inmediatas y, en cambio, presionara por un alto el fuego permanente antes de abordar su programa de uranio, según funcionarios familiarizados con las negociaciones.

Este fracaso supone un nuevo revés en los frágiles esfuerzos por evitar que el conflicto se reavive tras semanas de ataques estadounidenses e israelíes, un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un alto el fuego temporal que, según el presidente Donald Trump, se encuentra en estado crítico. Funcionarios estadounidenses esperaban que la última respuesta de Irán incluyera medidas concretas sobre su programa nuclear, pero la propuesta de Teherán consistía en iniciar las conversaciones nucleares solo después de que se estableciera una tregua permanente, informó The Times of Israel, citando a tres fuentes familiarizadas con las negociaciones.

La propuesta iraní también contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo cuyo cierre ha sacudido los mercados energéticos y aumentado la presión sobre la Casa Blanca. Sin embargo, Washington interpretó la oferta como un intento de separar la cuestión nuclear del alto el fuego, posponiendo el tema más delicado y, al mismo tiempo, garantizando que la guerra no se reanudaría.

Un diplomático declaró a The Times of Israel que Irán parece creer que tiene el control de la situación tras sobrevivir a casi seis semanas de ataques estadounidenses e israelíes. El funcionario afirmó que la postura de Teherán refleja una creciente confianza en que Washington desea evitar una nueva ronda de enfrentamientos mientras suben los precios mundiales del petróleo y crece la frustración económica interna.

Según los informes, la propuesta estadounidense contemplaba una extensión del alto el fuego temporal vigente y exigía concesiones por parte de Irán respecto a su programa nuclear. Irán, por su parte, propuso un marco de paz más amplio que pondría fin de forma permanente a las hostilidades e incluiría garantías contra una nueva acción militar estadounidense, seguido de negociaciones por separado sobre el enriquecimiento de uranio.

Trump rechazó la respuesta de Irán a principios de esta semana, afirmando que el alto el fuego estaba en cuidados intensivos porque la oferta de Teherán no incluía las concesiones nucleares que Washington exigía. El presidente también declaró que Irán había renunciado a permitir que Estados Unidos ayudara a retirar el uranio altamente enriquecido del país, una exigencia clave estadounidense.

La cuestión nuclear sigue siendo el núcleo de la disputa. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estimó en un informe de febrero que Irán poseía 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel muy superior al necesario para la energía nuclear civil y cercano al de material apto para armas nucleares si se enriquece aún más. Reuters informó que, según los estándares del OIEA, esta cantidad sería suficiente para fabricar varias armas nucleares si se procesara posteriormente.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico y que tiene derecho a enriquecer uranio para uso civil. Funcionarios estadounidenses e israelíes argumentan que las reservas de Teherán y su avanzada capacidad de enriquecimiento lo han acercado peligrosamente al umbral de la producción de material para armas nucleares.

El vicepresidente JD Vance declaró el miércoles que la administración sigue creyendo que se han logrado algunos avances en las conversaciones, pero reconoció que cualquier acuerdo debe cumplir con la exigencia central de Trump: impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

El estancamiento de las negociaciones diplomáticas deja a Trump con opciones limitadas. Reiniciar los ataques podría intensificar la guerra y perturbar aún más los mercados petroleros mundiales. Aceptar la secuencia de ataques propuesta por Irán permitiría a Teherán mantener su influencia y retrasar la acción sobre su arsenal nuclear. Abandonar las conversaciones dejaría el alto el fuego pendiendo de un hilo.