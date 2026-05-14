La familia de Aaron Carter ha llegado a un acuerdo con una clínica psiquiátrica de Los Ángeles acusada de recetar Xanax en exceso antes de la muerte del cantante en 2022, según documentos judiciales presentados esta semana en California.

El acuerdo resuelve las demandas presentadas contra Amen Clinics y el psiquiatra Dr. John Faber en una demanda por homicidio culposo interpuesta en nombre del hijo de Carter, Princeton Lyric Carter.

La demanda alegaba que a Carter se le habían suministrado cantidades excesivamente altas y con una frecuencia irrazonable de Xanax en los años previos a su muerte. Su familia argumentó que las recetas contribuyeron a las circunstancias que rodearon el fatal ahogamiento del ex niño prodigio en su casa de Lancaster, California, en noviembre de 2022. Carter tenía 34 años.

Según documentos judiciales compartidos por The Rolling Stone , Amen Clinics pagará una cantidad confidencial como parte de una resolución definitiva de las demandas. Los abogados involucrados en el caso afirmaron que el acuerdo se sitúa dentro del rango de la indemnización solicitada originalmente por la familia de Carter, que, según se informa, ascendía a menos de 243.000 libras esterlinas (325.000 dólares).

El acuerdo no implica una admisión de responsabilidad. Los abogados que representan a la clínica continuaron argumentando que la muerte de Carter no fue causada por el Xanax en sí, sino por la inhalación de difluoroetano, una sustancia química que se encuentra comúnmente en los aerosoles.

La demanda contra Aaron Carter se centra en las prácticas de prescripción de medicamentos.

Esta demanda se ha convertido en uno de los casos de muerte de celebridades relacionados con medicamentos recetados más comentados de los últimos años.

La cuestión principal es si los médicos y las clínicas simplemente estaban tratando los problemas de salud de Aaron Carter o si le estaban administrando tanta medicación que pudo haber empeorado su lucha contra la adicción.

El año pasado, un juez de Los Ángeles autorizó al hijo de Carter a someterse a un juicio con jurado. La demanda acusaba a dos médicos y dos farmacias de seguir recetando grandes cantidades de medicamentos a pesar de que los problemas de adicción y salud mental de Carter ya eran de dominio público.

Las demandas contra Amen Clinics y el Dr. John Faber ya se han resuelto de forma privada, pero el resto del litigio sigue en curso.

Walgreens, la farmacia Santa Monica Medical Plaza y el dentista Jason Mirabile siguen siendo objeto de una demanda, cuyo juicio está previsto para octubre. El abogado de Mirabile prefirió no hacer comentarios, mientras que, según se informa, las demás partes no respondieron a las solicitudes de los medios de comunicación.

Algunos aspectos del caso aún son objeto de controversia. La familia de Carter cree que los medicamentos influyeron en su deterioro y fallecimiento, mientras que los abogados defensores niegan rotundamente esta afirmación. Dado que el acuerdo es confidencial, es posible que algunas pruebas relacionadas con el caso nunca se hagan públicas.

La carrera de Aaron Carter

Antes del juicio y los titulares sobre su adicción, Aaron Carter ya era una gran estrella del pop a una edad muy temprana. Se hizo famoso siendo niño y creció bajo los focos.

Lanzó su primer álbum en 1997, con tan solo nueve años. Poco después, salió de gira con los Backstreet Boys, el popularísimo grupo del que formaba parte su hermano mayor, Nick Carter. Durante un tiempo, estuvo en todas partes: en la televisión, la radio y las revistas para adolescentes.

Su segundo álbum, Aaron's Party (Come Get It), fue un gran éxito en el año 2000 e incluyó canciones exitosas como " I Want Candy". Después de eso, lanzó dos álbumes más, pero su popularidad disminuyó gradualmente a medida que el pop adolescente y las boy bands perdieron protagonismo en la música.

En sus últimos años, Carter habló públicamente sobre sus problemas con las drogas, el dinero y la salud mental . Estos problemas influyeron mucho en la percepción que el público tenía de él incluso antes de su muerte.

Ese trasfondo es importante porque influye en la demanda relacionada con su muerte. Su familia argumenta que el caso no se trata solo de un médico o una clínica, sino de cómo se gestionó la atención médica de una persona que ya padecía una adicción.

El acuerdo legal alcanzado esta semana pone fin a parte del caso para su hijo, quien es el demandante principal. Sin embargo, otras partes de la demanda siguen adelante, lo que significa que las preguntas sobre el tratamiento médico de Carter en sus últimos años aún no se han resuelto por completo.