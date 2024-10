Suga, uno de los siete miembros del súper famoso grupo BTS, fue multado con 15 millones de wones (aproximadamente 11,500 dólares) por conducir un scooter eléctrico bajo los efectos del alcohol en Seúl.

El incidente ocurrió cuando el cantante, Min Yoon-gi (Suga), regresaba a su casa tras haber estado en una cena en la que había consumido alcohol.

Según los informes policiales, Suga recorrió alrededor de 500 metros en el scooter antes de perder el control y caer al intentar estacionar el vehículo frente a su hogar.

Una patrulla policial que se encontraba cerca fue testigo de la caída y, al notar signos de embriaguez, procedió a realizarle una prueba de alcoholemia. El resultado fue un nivel de alcohol en sangre del 0.227%, casi tres veces el límite permitido por la ley surcoreana para la conducción de vehículos.

De acuerdo con la legislación de tránsito de Corea del Sur, cualquier persona que sea sorprendida manejando un vehículo (incluidos scooters eléctricos) con un nivel de alcohol superior al 0.08% puede ser multada severamente, y en los casos más graves, enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.

Además de la multa, Suga vio revocado su permiso de conducir, ya que en Corea del Sur es obligatorio contar con una licencia de conducción para manejar scooters eléctricos. Afortunadamente, el incidente no causó daños materiales ni hubo personas involucradas, más allá de la caída del cantante.

En su momento, e inmediatamente después del incidente, Suga emitió una disculpa pública a través de X en la que dio detalles sobre cómo había sucedido todo.

Lamento profundamente tener que comunicarles una noticia decepcionante.

Anoche volví a casa en patinete eléctrico después de beber en una cena. Pensé que era una distancia corta y no me di cuenta de que no se puede conducir una patineta eléctrica en estado de ebriedad, por lo que violé las leyes de tránsito.

Mientras estacionaba mi patineta eléctrica en la puerta de entrada de mi casa, me caí solo y, como resultado de la prueba de alcoholemia realizada por un oficial de policía cercano, me revocaron la licencia y me impusieron una multa. Nadie resultó herido ni se dañaron las instalaciones en el proceso, pero esta es mi responsabilidad y no tengo excusas, así que me inclino y pido disculpas a todos.

Pido disculpas a todos los que resultaron heridos por mis acciones descuidadas e incorrectas, y seré más cuidadoso con mis acciones para evitar que esto vuelva a suceder.