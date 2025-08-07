La artista mexicana Alicia Villarreal confirmó que está divorciada legalmente del empresario del entretenimiento Cruz Martínez, quien fue su marido durante 22 años y es el padre de sus dos hijos menores. Sin embargo, lo que ha descrito como "una pesadilla" parece no haber terminado, pues sigue temiendo por su seguridad.

"Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. No deja de haber una historia, tantos años y la familia, todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste... Sí, era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad. necesitaba salir de donde siento que no me había ido bien", dijo Villarreal al programa de noticias del espectáculo Ventaneando, que se transmite por TV Azteca y sus canales internacionales desde México.

Sin embargo, según admitió, esto no significa que su complicada historia con el padre de sus pequeños, Cruz Ángelo y Félix Estéfano, y padrastro de su hija mayor, Melanie Carmona, haya llegado a su fin. Villarreal sigue en el proceso legal de separación de bienes y la demanda contra su ahora exesposo por supuesta violencia doméstica.

Un divorcio largo

La pareja mantuvo su separación privada durante gran parte de 2023 y fue llevada con discreción hasta febrero de este 2025, cuando la artista hizo el gesto de que había sido abusada por su pareja durante un concierto.

Pero esto no fue la razón del largo proceso de divorcio

"Yo inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, entonces yo tenía que hacer muchas cosas aquí, trámites, y eso pues no corre rápido. Trabajamos, pero a marcha muy forzada. Hicimos un gran equipo que ya lo pudimos lograr", agregó la artista.

Consultada sobre la división de su patrimonio, Villarreal indicó: "Es algo que más adelante yo creo que se puede dar alguna información de eso".

La demanda de violencia doméstica

La artista interpuso en el estado mexicano de Nuevo León una denuncia por abuso físico contra Martínez. El ahora exesposo de Villarreal no se había presentado ante el tribunal que lleva el caso, por lo que fue declarado prófugo de la justicia.

Sus abogados consiguieron un amparo y ahora esperan por una nueva fecha para seguir el proceso.